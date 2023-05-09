中華民族源遠流長，中華文化屹立古今，中國地大物博，古往今來鄰近地區都只能望其項背，表面俯首稱臣，明學暗抄中華文化禮儀，羨慕嫉妒恨演變成歪念，小日本狼子野心，妄想蛇吞象，入侵中國大屠殺，落得降服美國的報應，到現在還要進貢天價「保護費」，2022至2026年，協議每年平均須付140多億港元的駐日美軍費用。

另一邊廂南韓膽子沒那麼大，為了面子還表面致力去中國化，骨子裏還是垂涎欲滴，連即將來臨的端午也搶申遺，見到大國崛起立即心虛膽怯，加倍親近美國這個大靠山，每年協議上繳也超過80億港元，與日本是五十步笑百步。兩國雖然是世仇，卻因有同一個「大哥」，無可避免做了「哎吔兄弟」，若要分高低，誰跪誰就是契弟！看最近南韓總統尹錫悅急於向日本求和，稱日本不用為侵韓歷史下跪，還叫韓企業墊付日本當年強徵韓工賠償，這不是跪低是甚麼？

日韓尊崇中華文化，應知輩分排名重要性，一日做大佬，終身做大佬，懂得分大細尊卑，講義氣才受人尊重。桃園三結義，關羽與張飛是劉備義弟，關張二人為後世景仰，不遜義兄劉備，做義弟沒半分屈辱，但被叫做契弟卻是奇恥大辱，中國語文博大精深，粵語妙趣橫生，「上契」沒有貶意，契爺輩分如父母，契哥和義兄意義相近，但廣府話叫人「契弟」就和問候別人娘親一樣是撩交打。

我當你兄弟，你當我契弟，用來形容美國對盟友的態度最貼切不過，認這個霸道契哥，最終必做契弟，糞味的咖喱，咖喱味的糞，都是一味，都夠卑微。義氣結拜是義弟，契約發生的關係是契弟，與其偷師一知半解，建議日韓轉投中國，不用賣美國帳，如日方「中」，勝過跟錯大佬日落西山！