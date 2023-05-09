俄烏戰情膠着，雙方在巴赫木特激戰之際，擔當進攻主力的僱傭兵組織瓦格納集團負責人普里高津忽然發布影片，高調指摘俄軍未有提供彈藥援助，又點名並以粗口大罵俄羅斯總參謀長格拉西莫夫及國防部長紹伊古，更揚言將於明日撤出巴赫木特，要把陣地移交予俄軍。

普氏的言論惹來外界諸多猜測，有人認為是煙幕，用於誘敵深入，畢竟情報指分散在前線各地的瓦格納僱傭兵正向巴赫木特靠攏，何況哪有軍隊會在交戰期間高調宣傳撤退的時間及地點；強如美軍，在撤出阿富汗時，也不過是訂下一個限期，況且美軍當時與塔利班有一定程度上的「默契」，又有阿富汗政府軍作掩護；即便這樣，美軍撤退時依然造成巨大混亂。如今，巴赫木特戰情尚未明朗，瓦格納就算要移交陣地，也絕不可能主動告知敵人，否則烏軍趁虛而入，僱傭兵如何能全身而退？

亦有人認為普里高津所言非虛，畢竟瓦格納與俄羅斯國防部的關係惡劣，早已是公開的秘密。普氏曾不止一次高調指摘俄軍拒絕援助彈藥，又曾批評俄軍怯戰懦弱，擺出一副狂人的姿態，甚至傳出瓦格納曾強迫動員兵簽署合同加入僱傭兵。俄國防部又怎可能願意提供支援予國內「最大的對手」呢？

然而，普里高津的狂妄是狂得有道理的。瓦格納以冷血殘忍且驍勇善戰著稱，其殘忍不止針對敵人，更針對臨場退縮的同伴；一旦加入僱傭兵，只能捨生忘死地進攻，因此有瓦格納僱傭兵出現的戰場，幾乎一面倒由俄方掌握優勢。除了有戰績支持，普氏的狂妄也源於與總統普京的親密關係；即便多麼不願意，在克里姆林宮施壓下，俄國防部今年2月仍向瓦格納提供額外補給，瓦格納則在3、4月期間以一次輝煌的攻勢回報了莫斯科的恩情。

綜合來看，筆者認為普氏今次的言論，似乎是虛實結合，既是向普京告狀，向俄國防部施壓換取彈藥，也是欺敵之策，意圖誘使即將反攻的烏軍向巴赫木特進發。事實上，多輪激戰過後，瓦格納集團規模已有所縮減，只是未到潰不成軍的地步；相比之下，烏軍悄悄在後方集結及整編，加上得到了西方的軍援，實力不可同日而語。瓦格納也清楚自己是烏軍欲消滅的主要目標，與其被動捱打，倒不如主動選擇戰場，憑地利挽回劣勢。退一步來說，就算誘敵失敗，瓦格納亦贏取返回後方、重整部隊的時間。

縱然內訌不和，瓦格納與俄國防部卻是唇齒相依，何者戰敗，另一方也得不到半點好處。須知道，即便瓦格納在全球均有「業務」，諸如正爆發內戰的蘇丹，也能看到其身影，但因其專幹骯髒事，早已結下不少仇怨，要是失去莫斯科庇護，下場堪虞。另一方面，俄國防部也需要瓦格納來為戰爭中的骯髒行為承擔責任，何況烏軍反攻在即，紹伊古也不願失去這支極有戰鬥力的部隊吧。