正論：鼠患清零如夢幻　搞好衞生勝造假

都說香港是「米奇樂園」，區區都有老鼠，絕非虛言。僅今年，本報已多次報道鼠患肆虐，包括大埔超市驚現老鼠搵食；屯門山景邨及美孚荔枝角花園有婦人餵老鼠；瑪嘉烈醫院藥房爆鼠患等等。然而，食環署最新公布的鼠患指數，不僅多個地方的指數極低，部分更「清零」，當中包括大埔所有監察點都錄得零鼠患，令人嘆為觀止。

根據當局公布的2023年上半年鼠患指數，多個小區都是「0%」，例如中西區皇后大道中、南區利興街、香港仔海傍道、九龍裕東路、觀塘開源道及鴻圖道。但最令人嘖嘖稱奇，莫過於大埔區兩個監察點，即廣福道和安埔路的鼠患指數都是0%，因此分區指數也是0%，意味整個大埔區一隻老鼠都沒有。

必須指出，去年大埔區不僅出現大鼠戊肝確診個案，本報更有報道區內大元邨花槽群鼠食祭品、垃圾房覓食、橫行區內餐廳大啖自助餐等亂象，惟去年下半年大埔同樣出現鼠患清零，這個「超現實場面」延續到今年上半年，堪稱咄咄怪事。難道一向得過且過的食環署，忽然良心發現奮力滅鼠？想一想也知不可能。正如香港蟲害管理學會指出，監察點只有兩個，若恒常不變，根本不能代表整個地區，認為指數調查不全面，除了要不時更換地點外，亦要增加監察點，否則只是自欺欺人，可謂一語中的。本報昨日輕易在大埔墟街市拍得老鼠出沒，便是證明。

過去食環署曾被揭在蚊患指數方面隱瞞和造假，可謂往績欠佳；退一步說，即使該署並非鼠患指數造假，但沒有認真監察，敷衍塞責，肯定是不爭的事實。事實上，大埔人口多達約30萬，如此偌大一個社區，監察點只有兩個，任何正常人都會覺得沒有代表性。何況鼠患問題本報時有報道，若食環署官僚有心做事，豈會不察？豈會繼續做其「清零大夢」誤導公眾？

可以看見，專家又好，議員又好，不下多次指出，現行的鼠患指數計算方法有失精準。監察點不足也就罷了，食環署至今仍以老鼠咬囓鼠餌的情況來計算鼠患指數，顯然非常過時。當老鼠比官僚還要聰明，牠們在超市、街市、食肆以至民居開餐也「暢通無阻」，鼠餌對這些「嘴刁」的肥鼠來說根本沒有吸引力。食環署一味用落後方法計算指數，當然與現實大有偏差，形同造假。更不必說，各區的防治蟲鼠組屢被揭發當值期間蛇王吞泡，不是整天食飯吹水睡晏覺，就是在路邊吞雲吐霧快活似神仙，就是不見他們認真滅鼠。食環署管理層明知亂象長期存在卻視若無睹，遑論嚴肅整頓。老鼠愈滅愈有，衞生每況愈下，何足為奇。

施政報告提出，今年底前要將鼠患主要黑點數目至少減半，食環署不得不跟隨起舞。該署沾沾自喜聲稱，去年下半年在全港捕獲活鼠的數目，較前年同期增加約50%。但別說捕鼠數量激增，只代表該署過去一直沒有認真做事，更反映本港老鼠數量沒有最多、只有更多，而且將黑點減半，即是仍有一半。香港要徹底擺脫鼠患困擾，真不知是何年何月的事！