娛圈單打：大台收視壓倒性　友台頒獎淪自嗨

備受網民吹奏的《CHILL CLUB推介榜年度推介22/23》拉下帷幕，在「自己友」包辦所有主要獎項的情況下，若然說這是「圍爐自嗨」，雖不中亦不遠矣。所謂收視論成敗，有指TVB出動王牌節目對撼，結果如何呢？

結果是大台依然穩如泰山，收視再次報捷。同時段播出的《獎門人I Love媽媽感謝祭》及《中年好聲音紅白大戰》，前者最高收視達23點，147.8萬人收看；後者亦有20.5點，132萬人收看。《CHILL CLUB》收視尚未公布，但以去年僅得5點左右的收視率觀之，簡直只能望TVB項背，連拉近兩台距離也做不到。

實際上，該頒獎禮最受注視的年度男歌手獎，總投票人數約為23.5萬，是否可解讀為該台以至MIRROR「基本盤」人數就只得廿多萬，大家可自行判斷；惟可以肯定的是，MIRROR雖然是目前最炙手可熱的男團，但對他們反感的人也不在少數，從網上可見，Haters留言星羅棋布，每個熱門網站也有，部分留言更非常「啜核」，若不因人廢言，部分批評實屬合理。

例如不少留言便直斥他們唱功唔見得人，唔夠氣、走音不一而足，事後有支持者為他們解套，反指大會現場收音差，影響偶像表現。姑勿論如何，把歌唱好只是歌手基本功，要是連唱歌也走音，難怪授人以柄。

再說，過去時有網民批評TVB搞頒獎禮是「自己友頒畀自己友」，既不公平又欠代表性，其實ViuTV何嘗不是呢？充其量只是五十步笑百步罷了。