美國正在積極建造新冷戰的架構和體制。

新冷戰是以美國霸權為基礎，一如冷戰，是全方位的霸權，以金融、軍事、政治為主。其中金融和軍事的重要性超越冷戰時期，主因是美國經濟與政治實力大不如前。其他國家，除前蘇聯瓦解後，俄羅斯喪失足夠的抗衡力量外，大多比冷戰時經濟實力有所改善，政治比前更為獨立自主。

美國要鞏固其全球霸權，便不能不靠目前還佔優勢的金融與軍事力量。但動輒利用金融與軍事優勢打壓競爭者，不成功便會產生巨大的反應，競爭者亦會作出強力反制。這與冷戰時期因着核阻嚇作用，兩大陣營都避開直接衝突，各自經營陣營內的發展，對抗多採迂迴曲折的措施，情況大不相同。

新冷戰中，俄羅斯與中國都有核阻嚇力量，當直接衝突出現時，觸發核戰的危機更大。新冷戰涉及的各方，包括美國本土政治，未必會輕易讓衝突提升到核戰階段，就使得美國的軍事優勢只能依靠本身的經濟與生產能力。因多年的去工業化與全球化，美國需要重建國防工業生產能力才可建立其在核武以外的軍事優勢。

而金融方面，美國近幾十年的負債運行，積累龐大國債，對外資倚賴巨大，構成了美國金融巨大潛在危機。一旦操縱不利，在與競爭者的金融戰中很容易爆發內部危機而陷於絕對困境。軍事與金融是美國霸權的優勢，但同時亦可以由這兩方引致霸權崩潰。美國處於一個不穩的處境，新冷戰便同樣處於不穩定的局面。

新冷戰的兩大條件，便是美國要在軍事與金融方面克服潛在的劣勢。一是借烏克蘭戰爭迫使盟國增加國防開支，提升軍備（武器與軍隊）。北約各國和日韓澳等地的國防開支，佔GDP比重便大升至傳統的1至2%以上，美國更甚。西方主張的再工業化，實質變成武器生產的加快工業化。因着美國這樣發展，中國、俄羅斯乃至伊朗、印度、沙特阿拉伯等國家也要回應擴大國防工業，全球的軍備競賽加劇，應比冷戰時期更甚。

新冷戰的特色便是軍事衝突與軍備競賽互為因果，互相促進。從烏克蘭戰爭開始，除核武外，新冷戰的衝突戰爭便無限制。美國不敗，戰爭便會愈演愈烈，若無法解決隨時引發世界大戰。

美國必然加強對國際金融的操控，這可能便是今後幾年國際關係的主調。