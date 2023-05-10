美國國家情報總監海恩斯日前警告，一旦中國大陸攻打台灣，將令全球最大半導體晶片製造商台積電停止生產，最初幾年全球經濟每年損失可能高達一萬億美元，美國和中國都會受到影響。姑勿論相關數字是否靠譜，唯一可以肯定的是，台海一旦爆發戰爭，整個台灣都將成為一片廢墟，豈止半導體晶片產業受創。

如果台積電停止生產，對哪個國家影響最大？當然是美國，而不可能是中國大陸。數據顯示，台灣3月份對美國的晶片設備出口同比急增42.6%，達到7,130萬美元的新高。相反，台灣對大陸的晶片出口則大幅減少33.7%，連續9個月下降。這反映了一個事實，美國對台灣晶片需求愈來愈大，而中國大陸則加快自主研發，逐漸擺脫對外依賴。由此可見，如果台積電停止生產，美國的損失必定遠遠大於中國。

有美國政客口出狂言，如果大陸武統台灣，美方將會炸掉台積電。這未免太好笑，炸掉台積電對大陸有何影響？近年台積電緊跟美國步伐，停止對大陸供應中高端晶片，大陸早已丟掉幻想，不再指望台灣晶片，台積電是否被炸毀，大陸一點也不緊張，該緊張的是美國以及台灣當局。

眾所周知，中國大陸是全球最大晶片市場，這麼多年來一直對台灣讓利，為台積電等半導體企業帶來巨大經濟利益。但自從美國加緊打壓中國，拉幫結派限制晶片輸華，所有遊戲規則和產業鏈都被打亂，台灣晶片產業首當其衝，自然不會有好日子過。台灣今年第一季整體出口大跌19.2%，GDP則收縮逾3%，連續兩個季度陷入衰退，並創下14年來低點。而之所以如此，其中一個原因就是台灣晶片受到美國限制而無法正常供應大陸。

無獨有偶，南韓也正面臨同樣處境。南韓今年第一季度整體出口下跌17%，其中對華出口暴跌近三成，主要就是因為晶片出口遇阻。作為南韓最大上市公司、也是全球主要晶片生產商的三星電子，第一季盈利狂瀉96%，簡直難以想像。美國總統拜登日前對來訪的南韓總統尹錫悅表示，美方的晶片法案不是要傷害中國，也不是要為難南韓。這分明是欺負尹錫悅智商低，晶片法案對南韓的傷害顯而易見，拜登愈是解釋，愈顯得此地無銀。

隨着大陸晶片產業快速發展，台灣和南韓失去的市場恐怕再也回不來，而這正是拜美國所賜。