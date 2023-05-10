作為美國的附庸，加拿大反華一直走得比美國更前，眼下又有一個新鮮滾熱辣的例子。話說當地一名華裔議員鸚鵡學舌，於議會發起決議案，聲稱中國對待新疆維吾爾族人的手段是「種族滅絕」；其後當地媒體大肆炒作，指加拿大安全情報局相信中國曾專門搜集該議員在港親屬的情報，以打擊其「反華立場」。加拿大外長喬美蘭隨即傳召中國駐加大使表達不滿，周一再宣布驅逐中國外交官趙巍。整件事令人莫名其妙，從頭到尾都是加拿大自說自話，自導自演。

所謂新疆種族滅絕，從來都是美國帶頭炒作和杜撰的反華議題，毫無根據，早就令人生厭，甚至美國可能也自知欠缺說服力，近期已少打新疆牌，偏偏加拿大政客樂此不疲；更何況，自己炒作一通也就罷了，然後又要疑心生暗鬼，說中國搜集反華議員在港親屬情報，有甚麼證據呢？又有甚麼情報價值呢？還是本身「身有屎」作賊心虛？

杜魯多政府自我炒作一場鬧劇後還要火上加油，驅逐中方人員出境，結果中國提出反制，外交部宣布將加拿大駐上海總領館領事甄逸慧列為「不受歡迎的人」，要求她周六前離境。其實，讓她有數日時間執拾細軟還是太客氣，好應該即時將之驅逐出境。

加拿大瘋狂反華，究竟有甚麼得益？中國是加拿大第二大貿易夥伴，素無歷史恩怨，但前陣子因為孟晚舟事件，兩國關係已直插谷底。當華府高層都嚷着求見中國，加拿大還在走火入魔式反華，恐隨時「炒車」。說到底，加拿大政客個個反華上腦，除了是美國洗腦有功，盎格魯撒克遜人唯我獨尊、傲慢自大的劣根性才是根本原因。他們壓根兒無法接受中國崛起，惟有將中國妖魔化，不平衡的心理才會好過一點。