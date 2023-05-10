港府大灑公帑辦「你好，香港！」，宣傳香港值得前來旅遊的形象，卻被遊客陸續踢爆金玉其外。有日本網紅早前港澳遊，在尖沙咀街頭直言：「你好臭香港」，真教人情何以堪。

此前不少內地人談及疫後重遊香港是如何失望，形容香港落後，惟有逢中必反的黃絲KOL條件反射的斥責：「咁唔鍾意唔好嚟囉，留喺大陸啦嘛，咁先進」。現在換了日本遊客說話了，應該可以放下中港矛盾有色眼鏡，認真看待問題了吧？

從片段所見，這位日本女網紅站在加拿分道與加連威老道交界拍片，本來面帶笑容說着周日街上人很多，突然大皺眉頭，話鋒一轉說：「太臭了，是甚麼味道？香港好像有種動物園裏的糞便味道。」此話變相詆毀居於此地者的身份，足可釀成港日衝突，說不定有黃絲KOL會為着「香港有便味」尋找藉口，咆哮：「香港有沒有人隨處便溺呀，又以哪些人居多啊？」這便令人很好奇了，何以某些人到日本旅遊依然爆買，近年卻已鮮有聽聞「爆屙」，是他們人在日本即患上便秘，抑或有能力到日本旅遊的人，其括約肌都比來港時佳？

只有拒絕成為咆哮山莊一分子，才可看出問題癥結。當香港人也不是人有三急即可輕易找到廁所，甚至有廁所App指路，你叫人生路不熟者十萬火急之際，辛苦找到了廁所，卻發現它竟然是「廁鎖」，他要爆的又何止一腔怒氣？在日本要找到像香港般寫有「借廁所一次，清潔費20元」的廁所可謂難比登天，人家的廁所還不是照樣要洗，這正是日本人驚嘆「香港有便味」的深層次原因。

話說回來，女網紅皺眉前一刻有人從她身旁經過，便味可能是屬於人而非屬於地。之不過，香港的衞生清潔搞不好，滅鼠大失敗，卻是不爭的事實。