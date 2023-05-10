「只許州官放火，不許百姓點燈」是一則非常有名的中國成語，想不到這個最早源於宋代陸游《老學庵筆記》的生動故事，到了今時今日還有活生生的例子：看看3月31日美國國務院公布的年度《香港政策法報告》便會明白。

要點一：一份說三道四的報告。美國這份2023年的《香港政策法報告》，聲稱在觀察本港2022年4月到今年1月之間的情況後，臚列出香港在選舉、執法與治安、司法獨立和法制、言論、新聞、網絡、集會、結社、教育、宗教信仰自由等方面，所謂因北京中央政府政策而受到的負面影響，更毫無忌憚地、赤裸裸地把隱藏的底線表達出來，就是過去一年來自北京方面的各項新政策，直接威脅到美國在香港的利益，還聲稱這些新做法不符合《基本法》和《中英聯合聲明》規定中方應承擔的義務。

那份報告在涉及香港國安法方面尤其過分，在抨擊香港方面不遺餘力，宣稱國安法破壞香港法治，侵蝕了公民權利和自由等等，真是盡了「顛倒黑白」之能事。事實上，2019年反修例風波期間，就是因為香港在立法方面存在漏洞，結果港府無法及時採取有效行動去止暴制亂，弄到市民的日常生活受到嚴重影響。2020年國安法的制訂立竿見影，列出4類危害國家安全罪行，並堵塞了法律方面漏洞。

要點二：美國何嘗不注重國家安全？美國自己就是個重視國家安全的最好例子。早到二戰後不久的1947年，美國便已推出《國家安全法》，要求對美國政府的外交政策和軍事機構進行重大重組，創建了不少美國總統認為在制訂和實施外交政策時有用的機構，當中包括國家安全委員會。這個委員會的力量很大，自1953年開始，負責國家安全事務的美國總統助理更開始直接領導有關工作人員。與此同時，每位美國總統都賦予國家安全委員會不同程度的重要性，讓委員會盡情發揮其自主權和對像國務院和國防部那些其他國家機構的影響力。

再看看2001年「九一一」事件後，美國不但更重視國土安全，而且用它做藉口，直接出兵攻打其他國家，這些都是我們親眼看見的歷史事實。

要點三：顯然是雙重標準在作祟。這麼多年來，美國在維護國家安全方面投入無限資源，「國土安全」一直都是美國在外交、經濟發展甚至所有政策方面首要考慮因素。由美國這麼一個異常重視國家安全的國家，來批評別國保護自己的國家安全，那不是「只許州官放火，不許百姓點燈」，還會是甚麼呢？無論是前一任的特朗普，還是現任的拜登，美國的政策都受到所謂「中國威脅論」的支配。看見中國在經濟、外交、軍事和科技方面的實力有所提升，在國際社會上愈來愈有影響力，就害怕起來。

其實，維護國家安全是每個國家都應做且必須做好的事情，各施各法，各自修行。