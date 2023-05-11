正論：百億供養假難民　無底黑洞害港人

正當不少香港人倉皇移民之際，香港則繼續成為南亞假難民「幾好都有，點捨得走」的搵食天堂。數字顯示，今年首季共有146名非法入境者，當中38%為非華裔人士。儘管入境處加強打擊漸見成效，但始終無法杜絕假難民湧港。究其原因，當然同港府大慷納稅人之慨有關。本報計過數，連續12年下來，港府用於假難民的公帑已突破100億元的天文數字，叫納稅人情何以堪！

入境處自2016年起展開專項行動，持續打擊非法入境罪行，初見成效。以非華裔非法入境者為例，2020年截獲1,121人，2022年跌至482人。然而，非華裔在所有非法入境者之中，仍佔有相當大的比重，去年佔整體的四成二，今年首季也佔近四成。國籍包括越南、巴基斯坦、孟加拉及印度等，偷渡方式則以水路為主。

本報多次指出，假難民偷渡來港後，即使被執法部門截獲也「冇有怕」，皆因港府簽署了聯合國《禁止酷刑公約》，這些人只要舉手提出聲請，便可利用冗長的司法程序滯留本港，期間不僅獲發「行街紙」，更有生活津貼，可謂好食好住好招待。只要一紙在手，他們便可四出活動，打黑工只是「小兒科」，更多是與本地黑幫「拍住上」，成為作奸犯科的廉價打手。例如早前震驚全城的元朗買兇殺人案，七旬死者便是死於南亞刀手之下；更不必說，南亞幫內訌不斷，街頭仇殺如家常便飯，令香港淪為暴力之城，萬劫不復。

假難民搞得香港烏煙瘴氣，本已令人深惡痛絕，但最令納稅人意難平的是，港府善財難捨，對治安毒瘤卻十分慷慨。港府於2012/13至2021/22的10個年度內，涉及假難民的開支高達85億元，預料2022/23及2023/24年度更要耗用廿多億元，意味這些年下來，港府已花費逾100億元來照顧假難民，這個數字還未包括本港因為假難民罪案激增而導致的人命和經濟損失。單是去年，已有687名持「行街紙」的非華裔人士犯案被捕，部分更牽涉黑幫活動。

可以毫不誇張地說，假難民對本港遺害之烈，比起越南船民猶有過之。港府尚且懂得在回歸初期即取消「第一收容港」政策，卻至今不肯退出《禁止酷刑公約》。截至2021年底，仍有逾1.4萬名免遣返聲請人滯留本港，當中九成九不符合難民資格，擺明濫用聲請和上訴程序不斷延期留港。港府明知問題癥結所在，卻不從源頭禁絕，一味增加人手處理假難民衍生的各種問題，本末倒置，輕重不分，結果當然是沒完沒了。

香港社會問題千頭萬緒，在在需財。試想想，要是港府將供養假難民的100億元公帑，用於興建長者院舍、增加醫護人手、擴大藥物名冊等等，將會造福多少老人家和病人？他們何至於因為輪候院舍遙遙無期而含恨而終？又何至於因為醫療資源不足而有病冇得醫？甚至乎，港府用這百億元興建基建，也能促進經濟發展，卻偏偏用來養大治安毒瘤，任由他們破壞本港治安，以怨報德。當本港基層貧病交煎，日子難過，高官視若無睹，還千方百計削減派糖開支。難道西方人權虛名，較自己老百姓的福祉更重要？

事實上，說假難民以怨報德，已是說得好聽，他們直情是以暴報德、以血洗港。只消打開報紙，假難民各類犯罪的新聞無日無之，黑幫尋仇廝殺的消息怵目驚心，小至打黑工，大至殺人擄掠、謀財害命、走私販毒、打家劫舍，統統都有他們的身影，市民人心惶惶。

最荒謬的是，執法部門不僅對南亞假難民的罪案渾無知覺，高官甚至沾沾自喜形容主要罪案數字是回歸以來最低，令人側目。實情是，本港罪案數字已是連續5年上升，2022年共錄得70,048宗，破案率僅35.2%，對比5年前足足下跌13個百分點。要是連主理保安的高官都把頭埋在沙堆，一味自我感覺良好，這就難怪南亞毒瘤愈來愈猖狂，本地黑幫愈來愈猖獗，市民愈來愈惶恐不安。所謂由亂到治，由治及興，實在諷刺。

天作孽，猶可恕；自作孽，不可活。香港本來可以平平靜靜過好日子，可惜港府偏要效法婦人之仁，對西方所謂的人權文明全盤接收，對假難民無任歡迎，就連以禁閉設施安置假難民也不予考慮，堪稱咄咄怪事。此所以，香港許多亂象，歸根究柢都是人的問題，只要執政者繼續冥頑不靈，香港只會繼續是假難民的天堂、罪惡的深淵！