股神巴菲特忽然講了一番良心話，指美國經濟「極盛時期」即將結束，警告銀行擠兌和美國債務違約的憂慮已到了危險的地步。可以看見，美國瘋狂印鈔、激進加息、舉債度日，惡果逐一浮現，近期已經有3間地區銀行爆雷，西太平洋銀行同樣傳出財政不穩，極可能是倒下的第4間；業界預測有50間銀行同樣存在風險，加上去美元化漸成潮流，顯見巴菲特並非無的放矢。

實際上，說美國經濟極盛時期即將結束已算是樂觀，實情恐怕是已踏入結束的開端。除了去美元化正在全球加劇、動搖其儲備貨幣地位外，美國又面臨資不抵債的困境。目前美債高達31萬億美元，但去年美國GDP只有約25萬億美元，欠債纍纍，入不敷支。雪上加霜的是，IMF估計，美國今年經濟增長只有1.6%，中國則是5.2%，權當美國未來10年每年都維持2%的增長速度，中國則是5%。那麼，10年後雙方差距將會擴大到無法逆轉的程度，世界第一大國必然是中國，美國只能屈居第二。

如今美國面對的問題，不僅是金融系統因激進加息而引發連環爆雷，還有美債違約成兩黨相爭籌碼，未來經濟收入又未許樂觀，而且見不到任何可以扭轉局面的辦法。

反觀中國沒有入不敷支的債務問題，甚至有能力將利益與別國分享，實行互惠互利，例如一帶一路國家便受惠匪淺。美國不僅無此能力，而且要收割全球利益，只准獨贏。中美勢力此長彼消，愈來愈多國家跟中國示好，不願為美國選邊站隊，正是看到了兩股勢力的相反特性和前景，簡單說就是王道與霸道之別。牆倒眾人推，世界苦美國霸權久矣，不趁機落井下石，還待何時？東升西降，一切都是定數。