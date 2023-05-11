美國眾議院主導了一次兵棋推演，結果在上月公布，但具體內容倒是猶抱琵琶半遮面，沒作完全交代。然而，在這個資訊新時代，大眾想知道的事情，你很難老是藏着掖着，時長日久，終究要曝光。

是次兵棋推演乃模擬解放軍攻打台灣，美軍全力協防，結果是大陸軍隊損失嚴重，但仍然成功登陸台島。報告發表初期，只公布了上述內容，解放軍被指傷亡慘重，但美軍折損情況如何，卻緘口不言。近日，兵推的詳情陸續披露，原來在約一周的戰事中，美國共損失近百架飛機，攻擊潛艇兩艘被毀、3艘受損，兩艘兩棲艦艇沉沒，一艘航空母艦受損。美軍傷痕纍纍，卻仍然無法阻止解放軍登陸台灣。

兵棋推演只模擬了頭6天的情況，既然證實無法守住台島，大抵也就罷了。美國的退役海軍少將馬克‧蒙哥馬利也參加了是次推演，他接受媒體訪問，說以自己的經驗作評估，這場仗再打下去，3星期內美軍就要損失2.5萬至3萬人。

所謂「開弓沒有回頭箭」，台海的槍聲一旦打響，解放軍肯定不勝不休，就算犧牲嚴重，亦在所不惜。但美軍不同，台灣問題不涉及美利堅人的家國情仇，他們當真願意付出如許代價嗎？整場越戰為時20年，美軍合共損失了5.8萬條人命，這一張死亡名單，已成了美國人永遠無法撫平的傷口，但相對之下，台海戰爭爆發頭3星期，美軍就可能要折損3萬人，平均每星期約有一萬條屍體送返美國本土，試問美國人如何接受得了。

如果山姆大叔不怕犧牲，老早已經投入了俄烏戰爭，美軍既然不肯為烏克蘭打仗，而台海的戰事肯定更加慘烈，你認為他們會敢參戰嗎？