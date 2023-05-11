郭台銘終於揭發2021年民進黨阻擋BNT（復必泰）疫苗內幕，指蔡英文政府透過李大維傳話：「大小姐說，你不要買了。」最後是在社會民意的強大壓力以及郭台銘寫下「不參選2024並舉家移民」的承諾書後，還要求一定要讓台積電「分功」500萬劑，才點頭同意放行BNT。

雖然李大維透過海基會表示一切子虛烏有，可由於蔡政府官員說謊成性早已喪失信用，心知肚明反擊力度不足，馬上命令御用記者洋洋灑灑寫了一篇「獨家」，公開BNT大股東寫給郭台銘的一封電郵內容，塑造郭早知買不到卻故意栽贓給蔡政府的鬧劇。但電郵內文明白指出，BNT無法簽約的原因，是因為蔡政府要求用「獨立的台灣政府」名義與BNT簽約！別說代理商上海復星不可能同意，就是德國BNT原廠也沒辦法與一個根本不存在的政府簽約。本來想要洗地的「獨家」立刻變成「自爆」，完全暴露了蔡英文故意刁難，讓整個採購案破局，好為大肆採購高端保留空間的用心。

在愈爆愈糟之後，蔡英文趕忙在深夜命令疾管署再發文「澄清」，說簽約時沒用郭台銘指控的「獨立的台灣政府」，而是用「衞福部疾管署」，並公開兩份合約內容，以為這樣就可扭轉風向。問題是，「獨立的台灣政府」是蔡英文御用記者自己的爆料；而衞福部所謂公開的合約內容，1月的合約只有蔡政府單方面簽字，7月的用中華民國衞福部疾管署名稱過關，不正表明所謂大陸從中作梗是騙人的鬼話嗎？

從蔡政府在阻擋BNT事件上一再翻車、愈描愈黑的舉措，證明蔡英文為了護航高端，完全不顧台灣百姓死活，黑心殺人的大小姐，將來一定要付出代價，才能還給死去的人們一個公道。