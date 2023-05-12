產評：中美爭霸斷財路　多邊重構生存道

美國以制華作為國策，卻未確切掌握自身利弊。中美貿易戰開打以來，緊接晶片戰、金融戰，美國咄咄逼人，卻連自身經濟利益也付諸流水，商界頻頻叫苦，也許可視為美國經濟衰退前的最後呼救。兩強爭霸，其他經濟體難免也要選邊站，得充分評估形勢審慎應對，盡力維持多元發展格局，免得押錯注招致沉重的代價！

中美開打貿易戰以來，進口中國商品的關稅引致物價上升效應，讓美國消費者來承擔。故去年初美國財長耶倫仍在爭取撤銷部分中國商品關稅以應對通脹，惜被美國貿易代表戴琪阻撓，至如今美國經濟爛透，債務上限鬧劇進一步打擊美國的國際信譽和形象，反正狂瀾難挽，就連作為財長的耶倫，也只有放下經濟為先的本責，歸隊民族主義陣營，近日更明言國家安全比經濟利益更重要。在明年大選愈走愈近之下，拜登政府既無法讓經濟扭轉乾坤，只有試圖以更強硬的「中國牌」來爭取選票。

面對經濟衰退風險持續上升，依照目前美國的對華政策，只怕明年經濟會更糟糕。繼美國半導體業界公開明言不能缺席中國市場，並批評白宮政策不清不楚之後，美國商會亦高呼，在支持限制中國取得敏感技術的同時，不應阻礙正常的商業活動，變相勸白宮別再玩火，畢竟美企失去中國這大客，企業盈利將現災難，對就業與消費的打擊，足以將經濟推向深度衰退。可見美國社會對於拜登政府的對華政策損及美國利益，已愈感不滿。

無可否認，美國無所不用其極的制華措施，包括威逼盟友聯合向華停供高端晶片設備，確能阻慢中國的發展，觀乎中國的晶片企業業績倒退，便可知一二。惟這讓中國以傾國之力來克服技術瓶頸的威脅，由國家層面統領產業資源全力推進晶片國產化，長遠將推動中國加快收窄與美國技術差距，只要策略正確，短期的代價望能換來長遠的戰略價值。

此際中美爭霸，兩者都要捱苦，也得爭取國際支持來鞏固話語權。其他經濟體選邊站必有難度，畢竟中國有大市場和作為全球第二大經濟體的世界影響力；而美國經濟太爛，但仍坐擁美元霸權及世界軍事領先地位，不好得罪。如是者，全球化此刻無法實現，地區性多元合縱連橫，將逐漸變成主流。

就如一直不和的日本和南韓，近期也放下歷史包袱，商談戰略合作。中東與南美諸國更親近中國這全球最大貿易國及消費國，以參與重構全球貨幣及能源體系。歐洲國家亦是「利」字當頭，早前喊打不讓中資沾手的投資項目，瞬間可以放行，各地政府與企業高層訪華傾生意的活動更浪接浪，顯見美國的制華聯盟並不牢固，各地的生存之道是加強協作，提升討價還價的能力，自身利益才是行動的根本。

身處這百年變局，現階段中美都沒絕對贏面，且要為脫鈎付上沉重經濟代價，而這兩極以外構建多元發展，將逐漸成為國際新趨勢。反全球化下，世界經濟規模收縮，增長放慢，但只要守住不打實戰的底線，各地仍有條件以自強與合作來謀求經濟發展，掌握生存之道。