娛圈單打：有情有義一女子　為愛不惜棄事業

不認不認還須認，COLLAR「8-10」終成定局。由So Ching缺席所屬公司搞的頒獎典禮已見端倪，當時隊友還力指So Ching病了，詎料短短幾日，便傳來她鐵定退團的消息。

So Ching並無現身退團記者會，僅在個人IG發千字文交代。她坦言男友阿Mo發生墮屏意外後，留下的創傷一直無法被療愈，每天奔波於醫院的畫面更是難以磨滅。她試過重新投入工作，卻始終無法適應，決定退團「找回快樂的來源」，未來要成為一個更好、更快樂、更值得依靠的人。

當中一句「我曾以為快樂很容易，但原來不是每個人也能輕易擁有快樂」，可謂她在這段期間最痛苦的注釋。她和阿Mo由跳舞結緣，相知相愛，還一起參加造星追夢，一路走來的日子，快樂真是很容易。誰知道飛來橫禍，男友在參演MIRROR演唱會時遭逢嚴重意外，全身癱瘓，至今仍在艱苦復健，快樂從此變得奢侈。

在人欲橫流，跟紅頂白的娛樂圈，So Ching為愛情放棄事業，實在是人間異數，難能可貴。所謂久病床前無孝子，何況她與男友無名無份，即使選擇事業，甚至與男友分手，又有誰能怪她？可如今她卻選擇堅定地維繫這份感情，沒有男友一起追夢，寧願一起平凡地過日子，益發顯得這女孩子堅強而高貴。

當然，地球不會因為誰而停止轉動，不僅MIRROR早已重新上路，COLLAR亦表明So Ching退團對她們沒有影響。在此祝福各方面也有新開始，So Ching重拾快樂，阿Mo早日康復！