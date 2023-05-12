正論：內地客如潮湧至　旅遊業配套不全

剛過去的五一長假期，訪港內地旅客達到62萬人次，稍高於政府預期的60萬人次。然而，內地旅客訪港體驗卻出現不少負評，尤以服務業人手不足等問題最為顯著。國家移民管理局宣布，下周一起恢復實行內地居民赴港澳團隊旅遊簽注「全國通辦」，意味將有更多內地旅客訪港，香港做好準備了嗎？

當局表示，內地居民可向全國任何一個公安機關出入境管理機構，提交赴香港、澳門團隊旅遊簽注申請，申辦手續與戶籍地一致，回復至疫情前安排。全國通辦申請適用探親、工作、學習，以及就醫、訴訟、處理財產等，意味中港所有交流完全復常。

疫情前，每年有數以千萬計的內地旅客訪港，造就本港經濟達到空前繁榮，然而3年疫情下來，內地旅客消費模式大大改變，對旅遊體驗的要求亦不斷提高，再也不止於購物和吃喝，更喜歡深度遊、文化歷史遊等等。例如五一期間，不少內地旅客前往油麻地警署、麥當勞道「打卡」，本港部分網民覺得莫名其妙，殊不知這類「文青遊」在內地大行其道，「小紅書」紛紛推介。若本港旅遊業不與時並進，配合旅客口味提供更多有趣景點，一味依循過去「食買玩」模式，肯定不能滿足新一代內地旅客需求。

何況內地旅客經濟和教育水平提升，出國旅遊亦變得方便，是否必須選擇到港一遊，實在令人疑問。僅電子支付方面，香港便未能同內地接軌，許多內地旅客都不習慣本港付款模式，以致連在天星小輪購買船飛都大排長龍，惟至今未見港府或業界有任何改善之策。

更不必說，旅遊服務業人手不足，由導遊、旅遊巴司機、酒店執房甚至餐廳侍應等，各個環節都欠缺人手，以致連酒店經理都要幫忙執房。這些看似不打緊的環節，其實非常重要，就像一副機器欠缺了一顆小螺絲，便足以陷入癱瘓。港府一味放任自流，以「自由市場」為擋箭牌不加干預，以為市場會自行調節，誰料疫情改寫一切，許多從業員轉了行便不再回頭，令缺人問題愈演愈烈。有議員要求引入外勞，但亦有工會阻止，一旦任由問題持續惡化，直接影響旅客訪港體驗，肯定吸客不成變趕客。

與此同時，的士劏客、藥房斤變両等亂象依然不絕於耳，而內地一些廉價團始終禁之不絕，在在影響本港旅遊城市的金漆招牌。至於酒店和賓館房價如同「海鮮價」，旺季索價高得驚人，五一期間甚至有尖沙咀賓館索價逾6,000元一晚，令人咋舌。業界殺雞取卵，把內地旅客當水魚看待，遲早玩死自己。

不管怎麼說，機不可失，時不再來。香港在疫後百廢待興，已沒有時間蹉跎，港府不能口說支持旅遊業而沒有實際行動，對人手不足問題必須提出解決良方，對良莠不齊的亂象更不能視若無睹。否則，即使內地旅客自由入境本港，但旅遊體驗無法盡興，勢必影響「旅遊之都」聲譽，這是送多少機票、找多少頂流明星賣廣告也無法彌補的。