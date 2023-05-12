今時不同往日。在華府不停發出求見中國的訊息之際，中國外交部長秦剛，在剛過去的周一終於在北京與美國駐華大使伯恩斯舉行會談。然而，秦剛並無給伯恩斯好面色看，直指美方一系列錯誤言行令中美關係陷入「寒冰」，當務之急是穩定中美關係，避免螺旋式下滑，更敦促美國「深刻反省」。說伯恩斯灰頭土臉，絕無誇張。

有心人則指出，是次會晤正好是發生於1999年美國「誤炸」中國駐南斯拉夫大使館、24年後的同一日，該次事故造成3名中國記者死亡、數十人員受傷，簡直是美國橫行霸道的又一血淚史。無奈中國當時的國力跟美國無法可比，除了擺出憤怒姿態，根本莫奈其何。但今日的中國不同了，足以跟美國平起平坐。秦剛「訓示」伯恩斯的畫面，在廿多年前是難以想像的。

別說中國外長對區區一個美國駐華大使不假辭色，基本上整個北京都幾近當華府透明，不管是布林肯又好，耶倫又好，甚至是拜登也罷，他們今年以來多番示意求見中國，北京一樣置若罔聞。其實這也沒有甚麼好奇怪，美國言而無信，去年G20峰會，國家主席習近平跟拜登見過面，當時拜登表示尊重中國體制，不支持「台獨」，也不支持「兩個中國」、「一中一台」等，事實卻是講一套做一套，各項針對中國的制裁禁令層出不窮，更不斷拉攏盟友孤立中國，而且在台獨問題大肆玩火。既然談好了的事美國也可反口，中國當然沒有理由再給機會美國表演廢話。

事實上，中國由始至終也沒有閒着，在中東、南美、中亞均積極拓展外交，而且取得極好成效。不僅促成沙特和伊朗和解，巴西等國又同意使用人民幣結算交易，中亞峰會更即將召開。美國一味空着急，就由它急吧。