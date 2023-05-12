加拿大政府決定驅逐中國駐多倫多總領事館外交官趙巍，指其有份參與尋求立場反華並批評中國人權狀況的在野保守黨議員莊文浩親人資料的行動。中方作出對等反制，將加拿大駐上海總領事館領事甄逸慧列為「不受歡迎的人」，限她限期前離境。加國反華反出個「莫須有」，中方也許是時候考慮應否將行動升級，讓加國政棍好好反省了。

「你同我扯！」未知是否為配合加拿大紐芬蘭地區近日出現的一座形如男性生殖器的冰山，楓葉國竟以牽強理由作出無理決定「要人扯」，這等管治上的胡亂充血，自相矛盾，教人嘩然。難為總理杜魯多回應驅逐外交官事件時說：「我們知道有報復行動，但我們不會接受威嚇，而將繼續採取一切必要作為，確保加拿大人免於受到外國干擾。」這是甚麼屁話？

據加拿大統計局數據顯示，2022年加拿大從中國進口的商品價值首次超過一千億加元，主要進口商品為各類消費品、電子與電動設備。如果北京要像小白臉所說般進行報復，只要像之前對付另一曾經的反華爛頭蟀──澳洲那樣，在中加貿易上作出收緊，楓葉國人再不能享受廉價的各類消費品、電子與電動設備，「美國第51州」叫不叫救命呢？中國沒錯會因此少做了些生意，但加國既然在中國貿易夥伴排名裏十大不入，足證不具分量。澳洲也是在小懲大誡後覺今是而昨非，楓葉國也是時候清醒頭腦。

尤其所謂的中國試圖干涉加拿大內政，無稽至極，據報目的更是要阻止對華過於強硬的保守黨勝出大選，讓杜魯多領導的自由黨獲勝。小白臉若認為中方真有幹出上述干預行為，理應宣布閣員集體總請辭，又或提前大選，但他卻照樣一屁股安坐大位，你說加國政棍是否谷血上腦，胡扯瞎扯？