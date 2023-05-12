大陸學者唐永紅認為，現在如果中斷ECFA（兩岸經濟合作框架協議），不僅對大陸利大於弊，作為反制民進黨當局台獨主張與分裂活動的一個有力措施，可讓台灣民眾體認到台獨主張及活動將危害到自身福祉，從「經濟覺醒」走向「政治覺醒」，從而幫助島內統一勢力的發展壯大，達成反獨促統目的。

我必須說，唐永紅恐怕把事情想簡單了。本來ECFA是有助於兩岸經貿發展的好事，讓兩岸都互蒙其利，而在早收清單中，也確實是台灣獲得更大的好處。偏偏民進黨為了操作抗中保台，過去不斷抹黑ECFA是糖衣毒藥。等到自己拿到政權，卻又捨不得放棄，才會出現目前這個一邊罵一邊吸毒，還沒事嚷嚷「是中國需要台灣」的可笑狀態。

在民進黨這種「吃孫子、喝孫子、末了還要罵孫子」的惡心操作下，讓大陸民眾反感，認為應立即停止ECFA的呼聲愈來愈高，完全可以理解。但要是以為這樣就可以讓台灣民眾覺醒促統，恐怕是不了解台灣的現狀。

20多年來，在大陸刻意讓利及民進黨不斷洗腦下，台灣多數民眾已養成一種奇怪觀念，台灣佔大陸便宜是理所當然，若大陸想要跟台灣公平往來，就是欺負台灣！也就是說，台灣很多人已被寵壞了，被寵壞的小孩一旦發現事實的真相，通常的反應可不是深刻反省，而是認為世界對他不公，反倒會激起更強烈的仇恨心態。所以，大陸若現在中斷ECFA，在道理上當然無可置疑，可是在現實面上，民進黨必將趁機操作一波仇中抗中，台灣民眾發現的不是原來中國沒那麼需要台灣，而是民進黨灌輸的「你看吧！大陸果然對台灣養套殺」，結果就是反統促獨，兩岸裂痕只有更加嚴重。