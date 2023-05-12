政府日前公布「完善地區治理」建議方案，社會大部分討論都集中於「四四二」的區議會組成，即是約四成議席由政府委任，四成由簡稱「三會」的地區撲滅罪行委員會、地區防火委員會及分區委員會互選產生，餘下兩成維持分區選舉產生，但其實方案還有多個方面並且同樣重要的內容。

《基本法》第66條訂明，香港立法會就是特區的立法機關，只此一家，別無他選。《基本法》第97條則說明，香港特區「可設立非政權性的區域組織」，並無指明有關組織就是等於區議會。建議方案重新確立區域組織是多元化的，除了區議會，還有歷史更悠久的「三會」和今屆政府增設的「關愛隊」等，各方攜手合作，共同服務社區。

第97條續指，區域組織的職能是「接受香港特別行政區政府就有關地區管理和其他事務的諮詢，或負責提供文化、康樂、環境衞生等服務」。「接受」的意思即不是主動提出，體現了「行政主導」原則。事實上，要搞好地區治理，諮詢市民固然重要，但最關鍵還是行政機關能夠提出良好的政策措施和有效地落實執行。

建議方案提出設立由政務司司長主持的「地區治理領導委員會」，就是希望提升地區治理的整體策略和政策措施。方案建議重新定位由政務司副司長主持的「地區治理專組」和改由民政事務專員擔任區議會主席，就是要協調好各個政策局與部門的地區工作，統籌好區議會、「三會」及關愛隊的意見和服務，更有效和及時回應市民訴求。

對於區議會的「四四二」組成，有人質疑民選議席減少等同削弱地區民意，但正如之前所述，除了區議會，「三會」也是非常「貼地」的區域諮詢組織，由「三會」推選的「地區委員會界別」議員也能有效反映地區聲音。

反而是過去一段時間，區議會在「選票先行」的制度下，運作愈趨碎片化和政治化，偏離了接受政府諮詢的憲制職能和促進社區發展的初心，甚或變成了反中、反政府和危害國家安全的近似政權性組織。建議方案除了改革區議會組成，還引入了資格審查制度和履職監察制度，就是要確保所有區議員，不論是經選舉或是委任產生，都必須在整個任期內履職盡責，奉公守法，為市民及地區提供更優質的意見和服務。

此外，一個地區的良好治理，除了要照顧當區居民的利益，也應照顧到在區內工作、營商以至旅遊等人士的需要，委任制可起到重要的平衡和補足作用，並可因應不同地區情況，委任不同的專才參與區議會工作。例如在中西區多委任金融、會計界人士，在油尖旺等旅遊區多委任零售、餐飲及旅遊業人士，在一些新發展區委任較多與發展、建設相關的專業人士等。優化制度，善用專業，攜手為完善香港的地區治理作出貢獻。