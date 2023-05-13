娛圈單打：離婚掟煲唔掟蓋　鑊鑊新鮮鑊鑊甘

台灣女星徐熙媛（大S）與前夫汪小菲愛恨交纏，並未隨着二人離婚而落幕，反而鑊鑊新鮮鑊鑊甘。繼大S怒丟200萬元新台幣頂級床褥、汪小菲赴台與大S媽和解等連串事件後，大S又發聲明承認於2010年大婚前數天曾經流產。這對離婚夫妻互挖瘡疤，難道真的應驗了「愛的反面就是恨」的道理？

目前雙方仍就撫養費問題打官司，大S繼續出招，自揭曾為汪小菲流產兩次，但仍盡力配合對方舉辦婚禮，以及錄製實境節目《幸福三重奏》。不幸經歷「女人最痛」，輿論一面倒表示同情。而早前才高調來台接女放學，又與大S媽言談甚歡的汪小菲，則被狗仔隊拍得拖着新歡在內地街頭出巡，連舊愛張穎穎也發文暗寸前度是幼稚透頂的「巨嬰」，輿論紛紛替大S所愛非人不值。

這對夫妻2021年11月宣告離婚，大S去年3月戲劇性地跟南韓舊愛具俊曄閃婚，將汪小菲激得半死，因而引發「具俊曄窩囊，瞓埋同一張床」的指控，氣得大S即時將名牌床褥丟棄。而大S為了專心打官司和照顧兩名子女，更揚言退出演藝圈，不再作幕前演出。

如果說，有多愛就有多恨，那麼，從二人互相恨透對方，可見當初愛得極深。

事實上，大S當初下嫁汪小菲，確是一心一意相守一輩子，為了汪家更作出不少犧牲，例如搬到大陸生活，事業重心也遷離台灣，又為夫家名下生意擔任生招牌，生產兒子時更一度短暫缺氧昏迷。很可惜，二人價值觀不同，加上汪小菲「巨嬰」、「媽寶」性格變本加厲，逾10年婚姻終於破局收場。