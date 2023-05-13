正論：專科輪候無了期　病人只能鬥命長

本港公營醫療服務捉襟見肘早就不是新聞，隨着人口老化，醫療需求不斷增加，輪候時間沒有最長、只有更長。目前醫管局每年需處理800萬個專科個案，而且每年增加90萬個，令人咋舌。難怪部分新症病人動輒輪候數年才得見醫生，小病拖到變大病，大病拖到變無命。

立法會一個委員會昨日討論醫管局提供專科及非緊急手術服務，官員在席上披露了上述的驚人數字，認為醫管局現時的服務方式不能持續。當局將以「截上游、中間分流、放下游」的方式改善，包括公私協作分流個案等。強調過去一年，當局已將專科穩定新症的平均輪候時間，由122周減至102周，最終目標減至97周以下。

122周即是2.3年，97周則是逾1.8年，換言之，不管醫管局如何挖東牆補西牆，新症病人輪候見專科醫生的時間，也是長得令人難以接受。何況上述數字不過是平均時間，個別聯網的專科等候時間更長，有長者等候換骹一等10年，隨時等到含恨而終。難道基層病人看醫生，就只能鬥命長？

本港醫療結構畸形，絕大部分病人只能湧往公立醫院求診，究其原因，是私營醫療收費太過昂貴，別說基層負擔不起，即使是中產也吃不消。私院一個救命手術動輒收費數十萬元，顯然是富人才負擔得起，一般病人不轉向公院也不可能。在僧多粥少之下，公院由急症室到專科門診皆大排長龍，病人等個地老天荒，醫生又因為病人太多而變得敷衍塞責，醫療事故往往由此而起，由是陷入惡性循環，沒完沒了。

雪上加霜的是，本港不僅進入人口老化周期，公營醫護人員同時因為移民潮興起而流失嚴重，僅去年全職醫生的流失人數便高達484人，尤以高級醫生流失最多。病人有增無減，醫生卻有減無增，不管醫管局如何出盡法寶留人，又是升職加薪，又是推出低息供樓貸款，高層甚至親身到英國搶人才，依然無法填補巨大缺口。何況醫護霸權根深柢固，為保業界利益，對引入海外醫生諸多抗拒，港府亦礙於反對壓力，即使立法會好不容易通過修訂，但引入海外醫生依然龜行蝸步，令人手不足的問題積重難返。

其實，香港已進入新時代，融入國家發展大局不能只有經濟方面，醫療方面一樣要有新思維。有議員提出將部分手術轉介到港大深圳醫院進行，由港府付款購買服務，冀加快病人得到治療，誠為一個不錯的解決方案。可惜醫衞局官員仍是一副石頭腦袋，聲稱要考慮內地和香港的醫院、人才銜接、手術前後復康配套問題，並且認為本地公私營合作亦有空間做到，說到尾，就是一聽「內地」二字便抗拒，而且第一時間保護本地醫生利益。

問題是，以一年新增90萬個新症觀之，醫衞局一味抱殘守缺根本不可能解決問題。惟有開放視野，敢於創新，才有望減輕病人的痛苦。內地固然不是洪水猛獸，而本地公私營合作以及公院與內地合作，更是互不牴觸，而是可以雙軌並行。