回歸以來，香港未改其國際性質，或許一些方面被新加坡趕上，但香港多了中國內地因素，即使不善於利用，仍吸引眾多外國企業、專業人士來港經營和工作。香港城市經濟的國際性，還是在全球數一數二，宜居程度不如，繁榮和發展動力更勝。中美交惡，新冷戰逐步形成，西方陣營也還留戀香港，試圖借香港之力，進入中國市場，彌補外交政治關係不佳對經貿帶來的損失。英國商貿部國務大臣來港招商交流，正顯示出香港對中國的國際作用，未被政治掩蓋。

新一屆政府開始推動香港的對外經貿。香港是中國的最大轉口港，此舉實際應是協助中央政府的外貿工作。不過，單只官員出訪，作用有限，特區政府應加強吸納不同企業、外國機構與人才來港。在行業方面，這是商務旅遊，但實際是經貿活動，衍生出生產與貿易乃至服務合作的訂單；也不僅是個別訂單，而是長期的合作關係，並循供應鏈價值鏈進入上、下游產業拓展。無論是新興科研技術產業，或傳統但已更新發展的產業，都可借外商來港有所發展。政府出外招商，只是初步接觸，後續要有成效，還是要待外商來港作進一步的談判。

政府外訪接觸面有限，更佳的推動方法，是把外商用不同的理由、形式，引來香港了解香港，接觸香港各行各業、大小企業，可以是展覽、交易會，更佳的是各行業的國際大會，目的是做到萬商群至。香港可營造理由，如博鰲的論壇，或世界華商大會等，製造出國際性的定期大集會，廣招全球企業。而要促成這些國際性企業集會，香港還要邀請各國政要來港開會或訪問，在經貿外交打出局面，與中央的政治外交互相呼應、配合，且可借香港的「一國兩制」，替中央與外國接觸，用經貿推動政治外交的發展。

香港的國際性，不應只是內地富豪的海外財富管理中心，而是中國經貿外交的推動者、執行者，積極進取，突破國際的政治封鎖，以經貿聯合各國企業，以經貿打破政治的隔閡與矛盾，這才是香港參與國家發展大局的最佳角色。

中華復興在望，香港任重道遠，經貿外交是香港「一國兩制」特色和傳統優勢，也是應對新冷戰的戰略對策，香港的國際城市功能便不僅着眼香港與內地的利益，更可在新冷戰中打出一條生路，與各國企業和機構合作。