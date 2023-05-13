美國高官輪番訪問沙特，去年7月總統拜登親自出馬，今年4月中央情報局局長伯恩斯上門，眼下是國家安全顧問沙利文到訪，國務卿布林肯則訂於下月啟程。世上沒有無緣無故的愛，美國從來沒有如此重視和尊重「盟友」，如今忽然對沙特無事獻殷勤，明眼人都知道必定有求於人，一是為了修補美沙之間愈來愈明顯的裂痕，二是為了遏制中國在中東愈來愈重要的影響力。可是中東國家並不傻，他們有自己的價值判斷和利益考量，不可能因為幾位美國高官來訪而改變，更不可能像過去那樣盲目跟隨美國。

過去幾年美國一直刻意冷落和疏遠沙特，加上兩國在石油市場上從供需關係變成競爭關係，導致雙方漸行漸遠。直至最近中國成功促成沙特與伊朗和解，敍利亞也重新獲得阿拉伯國家聯盟接納，美國才如夢初醒，才想到要重新加強在中東的存在。可惜為時已晚，在此之前美國都幹啥去了？是忙於圍堵中國而忽略了中東？還是本來就力不從心？

很明顯，美國確實已經力不從心，中東地區固然控制不了，東盟甚至「後院」拉丁美洲也顧不上了。在這種情況下，即使美國高官密集訪問沙特，也無法改變任何事實。有美國媒體指出，美國沉浸在冷戰時期的「外交功績」中不可自拔，無法感受到外面的世界正在發生變化。這是老實話，時代已經不同，美國再也無法對全世界發號施令。中情局局長伯恩斯早前訪問沙特時，表明美方對沙特與伊朗和敍利亞和解的態度，「感到措手不及與失望」。實際上，追求和解是大勢所趨，中東如是，全世界亦如是，令美國失望的事還多着呢。

為了降低中國的影響力，據說美國準備聯合多國在中東開展一項龐大基建項目，修建一個鐵路網絡連接海灣和阿拉伯國家，並通過該地區港口的航道連接到印度。這分明又是衝着中國「一帶一路」計劃而來，但能否落實，不能不令人懷疑。在海灣修建鐵路本來就不容易，如此大規模的鐵路網更是難上加難，不僅投資大，而且回報低，老美願意做這種吃力不討好的事才怪，何況其基建能力也是一個問題。

相反，如果該計劃是由中國提出並負責實施，則另當別論，可行性必定大大增加，畢竟中國「基建狂魔」的稱號並非浪得虛名，再高難度的基建工程也難不倒。