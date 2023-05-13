一位親友畢業於美國頂級大學，在硅谷科技公司工作多年，平素待人和善、克盡厥職，我常以為，即使滿街都是失業人口，也該輪不到他，但他日前來電，說剛加入了失業大軍。美國經濟不景，部分硅谷企業大幅度裁員，部分則關門大吉，這位親友任職的公司倒閉，他已是留到最後的一批員工，所謂「大廈將傾，獨木難支」，只能徒嘆奈何。

美國今年首季的經濟增長率只有1.1%，低於市場預期，聯邦儲備銀行內部會議預期，全年經濟甚至要出現負增長。本欄常說，要了解社會大勢，不一定要參考甚麼複雜數據，一葉落而知天下秋，只要仔細觀察身邊的人和事，大抵亦可知一二。

我的一位舊學生，是香港高考狀元，大學畢業後進入科網企業Facebook工作，過去多年來扶搖直上，十分得意，但近日她也告訴我，自己已經離職。這位舊生沒有被公司解僱，但各部門大幅度削減人手，部分崗位由兩個併作一個，剩下來的員工，工作壓力大增，她吃不消，便自行求去。

失業的親友跟我說，預計半年內不會找到工作，甚至要待業一至兩年也不奇怪。在今日硅谷，擁有哈佛、耶魯學歷的失業者多不勝數，大家已經開始學習躺平，一派聽天由命的樣子。世界各大科網企業掀起裁員潮，一方面是因經濟環境轉差，另一方面是跟人工智能（AI）興起有關。大量工種逐漸被AI取代，最先淘汰的不是低層員工，反倒是部分高級人才。以往人們常說，只要做到社會上頭10%的秀異分子，就不怕會丟飯碗，如今看來未必如是。你要肯定不被淘汰，除非是萬中無一甚至億中無一的尖子吧。