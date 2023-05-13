美國總統拜登日前表示中美領導人之間對話安排已有進展，惟未有披露具體對話時間；北京對於中美通話之說，亦未寄予太大關注，重申美方想保持溝通，不能說一套、做一套。任誰也看得出在這場博弈中，誰才是急如熱鍋上的螞蟻，偏偏有美媒引述所謂消息人士報道，指拜登政府透過連串通話及會議的要求，令中方難以拒絕對話，老美真可謂跌落地揦番拃沙。

虧美媒竟形容拜登政府尋求與華對話的舉動，既緩和了中美緊張關係，亦可藉此安撫亞洲及歐洲盟友，因為部分國家憂慮美方若在緩和局勢方面做得不夠，可能觸發中美衝突；甚至肉麻得搬出所謂白宮前官員指這個策略精明，可取信於歐亞國家，但或令外界以為美方更需要中國。可見有人擦鞋也不帶腦。

先不說中美緊張關係絕非靠對話便能緩和，它必須由美國人終於覺悟前非，認識到過去由老美主導的單極世界已經壽終正寢了，國際局勢已朝向多極化邁進，老美思維不能再停留於冷戰時代。再說，法國、西班牙、新加坡、馬來西亞、東盟等歐亞多國領袖近月排隊訪華，若非為中美一旦爆發衝突先行打底，即所謂兩邊押注是也，藉此減低自身所受衝擊，難道是專誠來華品茶聽曲？

若美國不是更需要北京，那為啥像電騙黨一樣不斷尋求與目標對話？美債快到期了！老美經濟凍過水，金融危機壓得華府喘不過氣，此所以能不能請北京行行好，繼2008年金融海嘯後，又一次出手打救美國經濟呢，惟美媒對此卻隱去不提；白宮官員亦只知搬出中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅近日會晤美國國家安全顧問沙利文，大講會議如何有建設性，又預計未來數月內會有雙向接觸，中方對此根本就沒怎麼着墨，誰人更急？你說呢。