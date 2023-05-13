美國總統4年換人，除非是連任或同一政黨黨員接任，否則不少前朝政策都會推倒重來，變來變去，不但國民無所適從，在美國長臂管治下，其他地方人民亦身受其害。

80歲拜登及76歲特朗普明年大有機會再次交鋒，在歷屆美國大選的對手，這兩位的關係特別惡劣，特朗普疾呼對手選舉舞弊竊位，拜登也不客氣，在宣誓就職數小時後，即簽署15項行政命令，廢除特氏多個政策，特氏想退出的，如世衞組織及巴黎氣候協定，拜登立即重新加入，堂堂大國如此運作非常兒戲。拜特勢成水火，不是你死就是我亡，以往美國是選舉事選舉了，但特朗普卻成為首位當過總統遭刑事檢控，面對34項控罪，又大呼政治迫害，相信若他再奪總統位，必會回敬拜登。

現在還未可預測明年選舉鹿死誰手，但若是特朗普上場，相信又有拜登政策被推翻，特朗普日前表明，他支持恢復嚴厲應對非法移民執法政策，在國家債務上限亦呼籲勿再提高，警告民主黨人若再拒絕大幅節省開支，美國就會違約，擺明幸災樂禍，下月初死線前再狠插拜登一刀。

在俄烏戰爭問題上，特朗普就含糊其詞，無明確表明自己會如何支持烏克蘭，僅稱希望所有人停止因戰爭喪命。他誇口自己上台，俄烏戰事會很快解決，但沒有提出如何解決，最快方法當然不是出兵烏克蘭，美國加入戰團只會火上加油，繼續源源不絕軍援亦不可能解決問題，反而最快方法便是停止輸送武器，烏國失強援根本沒有能力與俄抗衡，為免更多死傷只有投降的份兒。特氏一向反對無償軍援烏國，再加上與俄國的關係撲朔迷離，烏總統澤連斯基也心知不妙，現階段拿得就拿，怕等到明年又不知是甚麼光景，問題是今年能捱得過嗎？