弘一大師說過：「學不難有才，難有志；不難有志，難有品。」這話太有啟思！富而好禮，就係有品；美國自詡世界最強國，稱王稱霸，想打誰就打誰，想制裁邊個就制裁邊個，「美國優先」，我至叻，就係冇品！前輩話齋：一無品之人，必不能服善，不能堅持真理。佢可能一面痛砭世風日下，一面自己卻做了不堪聞問嘅事。

呢！山姆大叔之所以誠信破產，咪就係「冇品」囉！美國如今內外交困，對外，拜登政府宣布將撤銷俗稱「42條」嘅「快速驅逐令」後，大批移民喺美墨邊境集結，當局估算有15萬人壓境，希望喺規例到期前獲美方庇護。對內，美債違約危機迫在眉睫，財政部長耶倫頻頻示警，敦促國會盡快調高舉債上限，否則恐引發經濟災難；白宮經濟顧問委員會（CEA）最新報告指出，若國會未能提高國家舉債上限，最慘嘅「末日場景」可能導致830萬人失業、經濟增長大跌6.1個百分點、美股暴跌45%等！喂，咪再講喇，80歲嘅拜登睇怕個心已經離一離，唔可以再受刺激㗎喇！

美國康奈爾大學教授霍克特仲喺美媒撰文，力陳美債違約將如何如何，其中提到萬一美國倒債，美元喺世界各地作為全球儲備貨幣嘅價值將急遽貶值；美國債券數量龐大，美債暴跌勢必拖累美元貶值，並將迅速推升進口貨嘅價格，令美國通脹率飆升得好似當代嘅阿根廷或20年前嘅俄羅斯！

佢仲話，美國將無法保有海外軍事基地和其他海外資產，亦冇錢支付薪水畀美國軍方人員。咁嘅結果，只會協助北京聯合俄羅斯、巴西等國以人民幣取代美元嘅地位，助長中國躍升為勢力橫跨全球嘅超級強國。山姆大叔若真落得如此下場，倒應了「機關算盡太聰明，反誤了卿卿性命」！