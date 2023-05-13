律政司早前建議修訂《刑事訴訟程序條例》，以訂定法定程序，讓控方有權就由3名法官組成的高等法院原訟法庭，在不設陪審團的情況下，審理危害國家安全犯罪案件時所作的無罪裁決，以案件呈述方式提出上訴。但是個別學者和某些境外的敵對媒體借機炒作，提出是否國安法被告一定要入罪才算無漏洞、打破香港司法制度百年基石等等的謬論。律政司修例是為了堵塞漏洞，外力所謂破壞法治之說純屬子虛烏有、心存不軌。

《基本法》、《香港人權法案條例》、《港區國安法》保障了香港居民依法享有的權利，包括在法律面前一律平等、得到秘密法律諮詢的權利、假定無罪的權利，以及盡早接受公正審判的權利。

根據《區域法院條例》第84條以及《裁判官條例》第105條，律政司司長可以案件呈述的方式，針對原審法官或裁判官的決定，分別向上訴法庭和原訟法庭提出上訴。這類上訴屬特殊情況，只會在無罪的裁定、裁決或命令在法律觀點有錯誤時才提出。在上訴聆訊時，上訴法庭：（i）如信納沒有充分理由進行干預，須駁回上訴；或（ii）須推翻該裁決或命令，指示恢復審訊或將被控人重新審訊（視屬何情況而定），或判其有罪、將定罪予以記錄和處以法官本可對其判處的刑罰；及（iii）須作出其認為適合的一切必要及相應的指示。

「聖人會犯錯，法官也會犯錯」。按照現行的《刑事訴訟程序條例》，若被告人獲3名法官組成的審判庭裁定無罪，即使裁決理由可能顯示法律上有錯誤，控方亦無權向高等法院上訴法庭提出上訴。在現行法例下，區域法院、裁判法院若作出無罪裁決，控方可以提出上訴推翻，但到了高等法院反而無此權力，這是否公平公正合理？

這個法律漏洞會造成司法不公平的情況，亦無助釐清法律原則和案件事實。即使是由3名法官組成的審訊，亦不能排除犯錯的可能性。從秉行公義的角度，賦予控方提出上訴的權利，使上訴法庭有機會審視及糾正原訟法庭在不設陪審團的情況下，審理危害國家安全犯罪案件時所犯的任何法律上的錯誤，讓司法機關得以妥善履行有效防範、制止和懲治危害國家安全行為和活動的職責。

目前在區域法院和裁判法院裁決的刑事案，包括國安案件，亦適用案件呈述上訴，修例只是讓高等法院與下級法院的機制一致，不存在輸打贏要。

修例是為了跟現有設立陪審團的刑事案件看齊，如果上訴庭發現法律有錯、事實顯示被告仍然有罪，一般會發還重審，無損被告依法行使其權利。律政司修例是有充分法理基礎和理據支持，符合公眾利益，根本是站得住腳，而且修改條例不會影響高等法院原訟庭設有陪審團的案件，更不會影響「一罪不能二審」的原則。