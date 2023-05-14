美國糾合亞太區盟友準備參與台海之戰中，日本可謂最大的幫兇。對這個最大的幫兇，中國自然要「不同對待」，給予比對南韓、菲律賓、澳洲更嚴厲的警告，更大的壓力。

最近，中國軍艦首次展開對日本繞圈航行；日本防衞省日前通報，解放軍兩艘驅逐艦、一艘護衞艦、一艘補給艦組成編隊，4月30日進入日本海，先後駛到北海道以北及本州以南海域，估計會穿越大隅海峽返回東海，完成繞航北海道、本州、四國、九州的行動任務。這是中國海軍前所未有的歷史性「大動作」，意義非凡，是在警告日美，如果膽敢介入台海之戰、干預大陸武統，日本本土也將在中國軍事力量包圍和打擊之中。

美國亞洲最大的軍事基地，是日本曾經霸佔、二戰後又由美國私相授受「行政管理」的琉球。琉球美軍基地力量最強，對中國威脅最大，日本把其視為己有。那麼，一旦海峽戰起，琉球發揮作用，那就等於日本參戰。對此，日本並不掩飾，且大肆宣揚；這也是日本前首相安倍晉三說，台灣有事就是日本有事的由來。日本既然夠膽參與台海之戰、介入中國內戰，那就等着戰火燒到本土吧！中國海軍圍繞日本一圈，與此同時，還有解放軍電子偵察機飛近日本列島，就是對日本發出警告。

中日甲午戰爭，日本搶走台灣統治50年；二戰日本戰敗，歸還台灣予中國，日本耿耿於懷。雖然自身已亡於美國，但對台灣仍有覬覦之心，妄圖聽從美國之命，把台灣分裂出中國時擔當角色，撈到好處。這當然是打不響的算盤，美國根本沒有能力把台灣從中國分裂出去，沒有可能阻擋中國統一。日本也好，其他盟友也罷，跟着美國打壓中國，只能是水中撈月一場空，蒙受巨大損失，甚至戰火荼毒。

美國一旦戰敗，必為了自己的利益，將日本和其他盟友拋棄，而日本將最是當災，琉球「難保」也。