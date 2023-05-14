美國國會及行政當局中國委員會日前指香港政府透過《港區國安法》刑事檢控打壓反對聲音，造成寒蟬效應，建議華府引用聯邦涉港法律，制裁與之相關的法官。有理由相信山姆大叔確信世上只有美國才可以談國安，別的地方就只能眼巴巴地看着帶路黨賣國求榮策動暴徒打砸搶燒，否則如何解釋美國法官重判國會山莊暴動案被告囚14年，老美卻對此選擇性失明，還繼續樂此不疲地一隻手指指向別人，三隻手指指向自己仍懵然不覺？

凡視力正常之人都能看出老美藉上述委員會來唱戲，無非是華府「以港遏華」的其中一種齷齪手段。老美建議制裁至少29名參與審理國安案件的香港法官，又點名批評部分法官損害香港法治和司法制度，這等建議是明顯的干預司法獨立，是為了打壓不跟老美一鼻孔出氣、不按其意思出牌的異見聲音，其所謂的制裁旨在對被點名之人造成心理壓力，構成卑劣恫嚇，以為這樣就算未能有效營救在港搞顏色革命而落網候審的代理人，也可以讓其他人看在眼裏，引發寒蟬效應，總之就與山姆大叔日講夜講的尊重法治完全無關。

枉老美指稱《港區國安法》構成平行法律體系，忽視陪審團和無罪推定等基本程序權利，這更是無稽。老美若對陪審團制度存廢的思辯感到興趣，倘嫌早前由黃子華主演的港產法庭電影對這方面的探討實在太點到即止了，大可去請教法律界專業人士的意見，例如香港大學法律和法律理論榮譽教授Raymond Wacks曾在著作指：「與法官不同的是，陪審團並不需要給出裁決的理由，這就給情感與偏見打開了大門」、「陪審員是否普遍具備理解複雜的科學證據或者其他技術證據的能力，這一點也一直飽受質疑」，然後再來發表意見也不太遲。