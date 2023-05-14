1873年8月27日《三藩市紀事報》斗大的標題寫着：「中國入侵！他們來了，90萬人，強大的種族」道出了白人對華人競爭力的恐懼。1882年，美國總統簽署「排華法案」，至今仍保留在美國法典中（雖然內容已廢除），成為美國史上唯一針對特定國籍族群的歧視法案。

百年後的今天，美國人對華人的恐懼再度沸騰。佛州州長德桑蒂斯近日簽署多項法案，包括限制中國公民的不動產交易，以及收緊對TikTok的取得。儘管目前中國人佔外國持有美國土地不到1%，但德桑蒂斯卻指，佛州正在採取行動來捍衞美國最大的地緣政治威脅，也就是中國共產黨！

實際上不只佛州，美國多個州都已開始或醞釀限制中國人的法案，雖然理由表面是國家安全受到威脅，商業遭遇不正當競爭，事實卻是中國人在各領域的強大競爭力，讓白人坐立難安，所以趁着中美對峙冷戰的當下，將過去不敢付諸行動的歧視法案推出，想要藉此永久消除心腹大患。

然而，美國這種明顯針對性的作為，非但收效甚微，反倒可能引起所有外國族群的疑慮；因為今天美國可以為了自己的利益，堂而皇之地用歧視手段對付中國人，明天他就可能用同樣的手段對付任何一個後起的競爭者。這樣的心態會對美國當前脆弱的經濟雪上加霜，讓許多原本想要投資美國的人裹足不前，尋覓其他更安全的地點。

對中國來說，這樣的法案實質傷害有限，甚至還讓國內資金更少流動到美國，反而不見得是壞事。但那些自以為不是中國人就可以在旁看戲的人，可曾想過種族歧視的火苗一旦燃燒，只要你是黑頭髮黃皮膚，對老美而言根本毫無分別，城門失火，別以為池魚不會遭殃！