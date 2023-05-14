這陣子中美破冰消息滿天飛。不久之前美國總統拜登被傳媒問到何時與中國國家主席習近平通話，拜登就回應有關工作已取得進展，有望成功舉行，之但係冇提具體的通話時間。這好比街上偶遇熟人，一句「得閒飲茶」，而通常係得個噏字，飲茶無期。中國外交部發言人被問及此事，亦表示冇呢方面訊息，只說中美之間一直保持溝通，關鍵係美方不能夠一方面說溝通，一方面對中國打壓遏制，講一套做一套！這話直接說，就是要有誠意，蓋不誠無物也。

呢，上周三中共中央外事辦主任王毅與白宮國家安全顧問沙利文喺奧地利維也納會談，兩國代表長談8小時，就兩岸、區域安全、俄烏戰爭等議題，進行咗多輪討論。美國資深官員指出，雙方均認知到維繫溝通嘅重要性，預期美中官員未來幾個月將互訪。呢次係自「氣球風波」兩國高層首會面。

政治一日也嫌長。中美是否有望破冰？還要看美國是否真拿出誠意。拜登本周三將出發赴日出席本月19至21日喺日本廣島舉行嘅七大工業國集團（G7）峰會，英媒引述美國官員消息指，G7領導人將在會後發表聯合聲明，當中關注中國喺海外使用經濟脅迫手段，並說明他們如何合作應對。此外，拜登於本月22日又將訪問太平洋島國巴布亞新幾內亞，據悉將與巴新政府簽署國防和衞星監測協議，相關舉動被視為抗衡中國喺太平洋島國日益壯大嘅影響力。至於印度總理莫迪將於6月22日到美國進行國事訪問，被視為美國繼續拉攏其他國家抗衡中國。呢啲會議都考驗美國有冇「講一套做一套」，正如毛澤東說，凡是搞錯的，都要修正並老老實實賠不是，這叫「自我批評的態度」，老美缺的就是自我批判，中美破冰，言之尚早也。