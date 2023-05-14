正論：母愛偉大不言倦　子女莫忘媽媽好

今日是母親節，子女莫不趁此機會表達心意，或送媽媽一束康乃馨，或請媽媽上酒樓飲茶。然而，不是每個家庭都能輕易得享天倫之樂，有些孩子天生多病，母親衣不解帶照顧，連母親節也不能放鬆；有些孩子甫出生即成孤兒，幸獲有心人發揮大愛，在寄養家庭獲得溫暖；而移民潮下，更多的是子女拋棄年邁父母而去，無處話淒涼。

本報訪問了一位年輕媽媽，其女兒甫出生便有身體缺陷，不足兩歲已動了兩次大手術，包括換肝手術，醫生更打定輸數，叫父母做好心理準備。幸好，這位媽媽沒有放棄，眠乾睡濕，將所有精神都放在照顧女兒身上，就連女兒的換肝手術，也是由媽媽親自捐肝，見證母愛偉大。

關關難過關關過，如今女兒已經6歲，雖然仍不時要往醫院跑，有時候每月覆診多達7次，但能夠看見女兒逐漸成長，這位媽媽暖在心頭。今個母親節，媽媽的願望很簡單，不用女兒大富大貴，只求她健健康康，未來每個母親節都可以攜手共度，於願足矣。

愛有很多種，有一種叫親娘不及養娘大。一位當了20年寄養家長的好媽媽，回想當初有感仔大女大，在朋友介紹下毅然充當寄養家庭，為社署接管的孩子送上家庭溫暖，至今已累積照顧38名兒童，充分體現人間有愛。她寄望社會上有更多人延續這份愛，讓正在等候寄養的小孤雛能夠在正常家庭中成長，沒有血緣關係，一樣可以成為一家人。

當然，更多的父母為口奔馳，收入微薄，未能為子女提供良好的生活和學習環境，於心有愧。一項調查發現，經濟困難是兒童照顧者的主要壓力來源，以致未能為子女提供足夠的學習資源，逾七成受訪者認為政府需要引入「兒童照顧者津貼」。無奈港府嫌貧愛富，一味以資本主義為擋箭牌，認為貧富懸殊乃不能避免，對基層往往不屑一顧，所謂扶貧無非虛應故事，愈扶愈貧，是否聽到這些貧窮家庭的心聲，實屬疑問。

毫無疑問，在現今社會，當一位稱職母親殊非易事，懷胎十月的苦況固然不足為外人道，即使孩子出生，母親要憂慮的事情更是排山倒海而來。既有如上述的媽媽，擔憂子女健康；又有些媽媽自責不能為子女提供優渥生活，令孩子輸在起跑線。所謂養兒一百歲，長憂九十九，正是這個意思。

然而，父母對子女的愛可以不求回報，但能夠同樣報答親恩的子女又有幾人？近年移民潮絡繹不絕，年輕家庭移民棄老的悲劇由是不絕於耳。有機構調查發現，近八成因子女移民而成「留港長者」的老人家，社交孤立情況屬高風險，近七成人更有抑鬱傾向，令人心酸。不禁令人慨嘆，烏鴉尚且懂得反哺，為何有些人卻連禽獸都不如！

姑勿論如何，母愛是永恒的，母愛是偉大的，沒有一種感情及得上親情可貴。但願為人子女者，能多體諒、多關心父母，哪怕只是一句問候說話，也足以叫父母笑逐顏開。樹欲靜而風不息，子欲養而親不在，悔之晚矣。