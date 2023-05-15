正論：械劫案連日發生　治安差萬惡生根

國際金融中心戾氣沖天，香港近年頻頻發生街頭血案，南亞幫刀手當街圍斬市民，被諷為「國際大刀會」，連投訴噪音，也會惹來殺身之禍，小市民隨時會被牽連，身家性命朝不保夕，提心吊膽如何安居樂業，治安不靖，又怎能長治久安？

事實擺在眼前，治安確實亮了警號，上世紀八、九十年代猖獗的械劫案一度收斂，但近年死灰復燃，大有大搶，小有小偷，當街打劫老弱固然不絕，嚴重搶劫案亦有捲土重來之勢，繼上周六觀塘獨行賊械劫金舖被捕，不足一日後，屯門昨早又有3名匪徒持利刀鐵錘，闖入一間珠寶鐘錶行，搜掠約120隻手錶，總值約1,500萬元，得手逃去，過程被人攝錄放上網絡流傳。

令人感嘆的是，香港罪案頻密程度，已經發展到走在路上隨手都可以撞上械劫案，路人有可能被賊匪撞倒或傷害，甚至有機會被流彈所傷，殺錯良民，枉死無命賠。就算不涉及人命傷亡，正當商人經營店舖，動輒成為賊匪目標，今時今日金飾珠寶零售行業已經是苦苦支撐，生意淡靜，一日都未必有生意，賊多過顧客，情何以堪，黃台之瓜，何堪再摘？

要改善治安，不外乎防範、偵查及懲罰。太平盛世，治安相對較好，但當經濟轉差，便會衍生罪案，不少人因急於求財行差踏錯，像觀塘獨行賊懷疑因為要還10萬元賭債，鋌而走險，「經濟淡薄，不如賭博」這種錯誤觀念，反映在社會不景氣情況下，若找不到改善經濟的出路，意志薄弱的人容易走上歪路，像明知販毒判監刑期極長，依然有人以身試法，不乏青少為快錢甘被利用當「衝關豬」，斷送前途。據悉疑犯是一名保安員，保安都走去做賊，可說是對治安一大諷刺。然而當警察都知法犯法，頻頻牽涉罪案，盜竊洗黑錢層出不窮，就可知這個社會病得很嚴重了。

在社會經濟未能改善之前，執法部門更加應該做好把關，遏制罪惡狂燄，現今科技發達，大大提高偵查效率，再精密犯案都會留下線索，再加上「天眼」林立，像觀塘獨行賊在翻看閉路片段後很快便拉人，可是小賊拉得不少，大賊卻往往逍遙法外，尤其是涉及黑幫犯罪團夥，特別是南亞幫，多宗斬人血案，刀手依然未落網，執法部門表現差強人意，是無能無力還是無心呢？明知假難民易被黑幫招攬為非作歹，日前遣返的廿多名越南假難民，絕大部分都曾在香港犯下刑事罪行，政府還是沒有決心去剷除這治安毒瘤，任由其為禍香港，小市民徒嘆奈何！

治安是一個社會安定的寒暑表，市民人身安全財產應該受到保障，可是香港人一點也不覺得安全，大街小巷刀光劍影，喋血街頭，別以為足不出戶便沒事，一個電話都可以騙你巨款，香港推行問責制很久，人身傷亡損失又找誰來問責？近日執法部門為降低招聘條件辯解，多費唇舌，市民才不理會人員是高矮肥瘦，黑貓白貓，捉到老鼠就是好貓，可是香港現況到底是貓捉老鼠，抑或是老鼠戲貓呢？