最近一年，中國汽車業不斷成為新聞焦點，最新消息顯示，今年第一季全球乘用車出口，中國正式取代日本，成為排名第一的汽車出口國。Made in China的品牌，終於全面征服世界市場。

過去，中國製的汽車雖然暢銷，但被指只能迎合內地市場，一旦踏出國門，還是不能登大雅之堂。這種看法由2023年開始，可能要完全改觀，外國消費者眼睛雪亮，他們紛紛用真金白銀投票，直接將中國乘用車的需求量，推上世界一哥位置。

中國汽車的海外銷量猛漲，原因有幾個，第一，中國電動車技術成熟，製造水平甚至在不少歐洲大車廠之上，因此愈來愈受外國消費者青睞；第二，俄烏戰爭爆發後，美西方國家制裁俄羅斯，俄國人逐漸轉為購買中國車；第三，俄製汽車的出口亦受到限制，使部分俄國車的海外市場，也落入中國手中。

前瞻未來，中國乘用車肯定會雄霸世界市場，日本、德國等傳統汽車工業大國，將逐漸被拋離，但中國人的眼光不止於此，當西方還在研究中國電動車如何能在瞬間崛起之際，廣東省深圳市已密鑼緊鼓，準備製造10萬輛空中的士，以祈一舉改變現代城市的交通模式。

籌劃中的空中的士，預計每輛生產成本是200萬元人民幣，飛行與着陸過程由人工智能（AI）操作，完全不經人手。10萬輛飛天車在空中穿梭，據說比在地面人手駕駛的汽車更安全，因為每條航線都是經AI嚴格規劃，絕不重疊，飛行時亦不會碰撞，就像數十年前荷里活科幻片的場面一樣。中國人敢想敢做，深圳市政府向來更是敢開風氣之先，相信在深圳河對岸，很快就能見到的士滿天飛的景象。