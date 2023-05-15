向來不嫌事大的英國又有新搞作，日前宣布將向烏克蘭提供遠程導彈，為烏軍反攻打下一支強心針。雖說這次提供的遠程導彈是空射型暴風影巡航導彈，射程僅約250公里，比起短程彈道導彈還要短，但意義依然深遠，或將改變俄烏戰事走向；不過，這種改變未必是西方國家想要的，甚或未來會因此而後悔。

英國成為首個向烏軍援助遠程武器的國家，坊間普遍分析認為，這或促使其他西方國家跟隨，筆者卻認為這並非必然。遠程導彈不像坦克或戰機般普及，能自行生產並向外供應的國家寥寥可數，也就英、美、法、德等強國；其他國家即便擁有，誰又願意把自己的壓箱寶捐出？至於美、法、德，怎可能盲目倣效英國呢？尤其英國根本不是「老大哥」，不過是「二打六」，難得辛偉誠願意做「白老鼠」，美、法、德自然是先觀察莫斯科反應，再根據自身利益作決定吧。

莫斯科會有甚麼反應？顯然會是激烈的！250公里射程說短不短，足夠烏軍在防區內發射，攻擊俄軍後方甚至攻擊俄國本土。況且倫敦今次提供空射型導彈，誰知道是不是為下一步提供先進戰機而鋪路呢？畢竟與美國援助的AGM88高速反輻射導彈不同，烏軍現時只有蘇24及蘇27戰機能承載暴風影導彈的重量，偏偏這兩款戰機數量不多，零部件短缺，加上是蘇式戰機，搭載前還要完成難度不小的技術整合，倒不如直接提供戰機來得輕鬆。

為了避免本土遭襲，同時為阻嚇西方進一步提供先進武器，俄軍要不就大幅推進戰線，要不就摧毀烏軍所有戰機及機場，惟後者現階段明顯是不可能達成的。那麼為了推進戰線，同時達到阻嚇西方的目的，俄軍就很可能考慮動用大殺傷力武器了。