平治汽車執行長康松林近日表示：「俄羅斯入侵烏克蘭後，平治和許多品牌都離開俄羅斯市場，但如果中國入侵台灣，平治要跟中國脫鈎是非常困難，而且不切實際。」

現實擺在眼前， 中國已連續7年成為德國最大貿易夥伴，去年光中國一國就佔平治全球市佔的37%，比德國本土31%還高。中國不僅是最大的電動車市場，也是最大的鋰電池供應國，平治如果在全球轉型電動車的當下離開中國，無疑將給自己帶來非常大的困難。

按照民進黨與其側翼覺醒青年的標準，康松林的這個說法顯然完全的政治不正確，就算賣不賣「德」民進黨無由置喙，但這種顯然不管台灣死活、只顧自己生意的想法，已經嚴重辱台！結果民進黨既沒有對平治抗議，台灣也沒有覺醒青年發起抵制平治的遊行示威，這到底是怎麼回事？

理由很簡單，民進黨與其支持者總喜歡指摘別人舔中，可事實是民進黨不只舔美，只要是洋人，無論東洋西洋基本上無一不舔！堂堂日耳曼洋大人願意提到台灣，已經感激涕零，又怎敢有任何批評指摘呢？民進黨根本從來沒在乎過台灣真實的國際地位如何，洋大人如果說好話，就趕快拿來對內宣傳騙票；不幸說了不中聽的事實，那麼裝傻充愣即可。誰要不開眼地追問，那就是認知作戰，中共同路人的大帽子就穩穩當當地戴上了。

外長吳釗燮被追問美國摧毀台積電的具體回應時，先是左閃右躲，最後暴跳如雷的表現，就是這種心態的最佳寫照！「子為父隱」，吳釗燮這乖兒子怎可能幹這種事呢？民進黨若真如自己所說的是抗中保台急先鋒，那就該發動抵制平治，否則崇洋媚外的孬種帽子就乖乖戴好，千萬別戴歪了。