世界視線：北約伸延至日本　完成圍堵中國網

北約將在日本設立聯絡機構，會在今年7月北約峰會期間落實，屆時會把2014年北約與日本簽署的個別夥伴與合作計劃修訂，進一步提升雙方合作。

7月峰會的參與者除了北約各成員國外，還有所謂亞太夥伴的AP4──日本、南韓、澳洲、新西蘭。這應該是繼AUKUS（美、英、澳）三方聯盟之後另一組織。原本還有Quad（美、日、澳、印）四方組織，但近一年來印度與中國的關係改善，印俄關係密切，印度退出。日、澳兩個基本支持者之外，加英國，但遠水救不了近火，結果趁南韓選舉的變化，把南韓也拉上來，形成北約的AP4。

四者之中，新西蘭力量最弱，對中國的關係倚賴太大，難以盡信。南韓反美與親美勢力勢均力敵，難以倚靠。因此，美國在亞洲最親密可靠的盟友，便只有日本與澳洲。澳洲屬白人世界，遠處在大洋洲，亞洲的非白人世界裏，便只剩下日本這樣的盟友。而日本正欲擺脫二戰後戰敗國的命運，恢復為正常國家，美國在日駐有重兵，也掌控其軍政經命脈，因而對美國的軍事合作要求，樂於從命，日本讓北約首次在亞洲設立辦事機構，也順理成章。

北約進東亞，目的只為防中國。2014年日本首次與北約協議，便是因為美國開始把中國列為與俄羅斯一起的競爭者（實質是敵對者），美國開始對中國採取敵對行動。烏克蘭戰爭加深了美國對中國與俄羅斯合作的疑慮，驅使美國公開對中國進行各種壓迫，以此來阻嚇中國與俄羅斯聯手。軍事演習、引北約軍艦戰機至東亞、在菲律賓設軍事基地，均是這樣行動的部分。然而最有力抗衡中國，不在日、韓的美軍基地，而是日本的全力參與對華圍堵。

美日的安保條約早已修改來讓日本重建軍備和擴大國外活動空間，再進一步便是以日本為核心，組織東亞類似北約的組織，AP4的其他3國便可以是當然成員，或許還可加上菲律賓，5國便成圍堵中國在西太平洋的大網，以台灣海峽作為戰鬥前線，美國在東亞防華的布局便完成了。即使沒有印度在西面圍堵中國，西太平洋是中國經濟出海的主航道，也是中國最發達省份所在地，台灣得失亦影響到中國的民意與國運。美國仿北約成立東亞的軍事組織，有利美國統率東亞各國，一如北約那樣如臂使指地對付中國。

研究所所長 陳文鴻