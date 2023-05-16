產評：美債鬧劇近尾聲　提防美元謀反擊

美國政府的債務上限問題仍在糾結，惟如無意外，美國兩黨都承擔不起讓美國政府違約的惡名，最終還是會放行，以免政府停擺。如是者，市場將解讀為美國政府安渡「關門」危機，緩減美元資產風險；抑或意味美國天量債務問題難以收科，通脹將持續高企，美元信用承壓，好快有答案。此期間全球去美元化聲勢愈來愈大，惟投資者得認清美國仍坐擁金融霸權，沒有單一貨幣有條件可在短時間內挑機美元，更要提防美國刻意再挑世界爭端，彰顯美元無可代替的避險貨幣功能。反正美國內部問題積重難解，令天下大亂，美元始可繼續「唯我獨尊」！

距離6月1日的美國債務上限的死線尚餘不到半個月，誠如美國財長耶倫所指，若美債上限不獲國會放行，美國財政和經濟混亂將接踵而來，全球都不會好過。一方面，華府的財政狀況長年惡化，赤字問題愈益嚴重，國會以白宮控制政府開支作為放行條件可以理解。另方面，明年美國總統大選，共和黨藉此留難拜登政府亦不讓人意外。故未來兩周，兩黨會繼續討價還價，也令全球美債持有者愈感不安。

在這個背景之下，近期全球去美元化之聲日響，不少經濟體都在減持美元資產、減少在國際貿易中使用美元支付結算，並致力推動外匯儲備多元化。惟凡此種種，刻下難以撼動美元的國際地位，畢竟數十年的美元霸權，主導着全球金融體系，不可能話變就變。去美元化雖成國際新趨勢，但這是漫長過程，也許以十年計的時間，才會見到階段性成果。

事實是此刻美國金融霸權並未受動搖。美債上限危機短期或影響美元信用，但相信這場鬧劇終會在限期前落幕，皆因兩黨都不能承受連累美國政府違約的責任。到底最終是放行上調債務上限，抑或急就章，由財政部先鑄造一枚「面值一萬億美元」的鉑金硬幣，然後將其存入聯儲局，再由聯儲局轉入財政部帳戶，用來回購美債，從而完美地繞過國會，在不調整債務上限的情況之下解決債務問題，反正結果都是一樣，就是穩住美元霸權。

當然，上述鑄幣方式涉及讓總統擁有鑄幣權，將令美國貨幣政策更混亂，甚或令美國通脹雪上加霜，惟美國政府當日能以超低利率及無限量化寬鬆貨幣政策應對危機，今日亦可不顧後果應對債務上限問題。反正，美國仍坐擁金融霸權，可將赤字貨幣化，將貨幣武器化，其放任的態度路人皆見，卻又無可奈何。

去年美元一匯獨強，讓全球金融動盪、無險可避的一幕，仍讓人歷歷在目。眼前這關美債上限危機一過，不排除愁對殘局的拜登政府，選擇槍頭向外，變本加厲打「中國牌」的同時，更在國際再掀地緣政治事端，以彰顯美元獨尊的避險功能，甚或尋求以金融制裁的方式，讓減用美元的經濟體承受「後果」。畢竟美元金融霸權無遠弗屆，全球3大國際信用評級機構也是美資公司，這個一面倒的局面，長遠雖有迹象在醞釀改變，但短期內還是難以撼動，意味全球將繼續受美國這「亂源」困擾，金融市場難有寧日。