功夫茶：收緊體檢使乜驚　安全駕駛先最精

香港大部分人日出而作、日入未息，辛辛苦苦打拚一輩子，查實都係為咗一家人可以齊齊整整，食番餐安樂茶飯啫；又唔係要追逐名利，想幹一番驚天動地嘅大事業，使乜吓吓搵命博呢？平淡是福嘛！之不過，家陣香港地有好多工種，睇落普通，實際上非常危險，好似話職業司機咁，每日喺城市內穿梭，同無數咁多枚「馬路炸彈」擦身而過，真係有九條命都未必夠用。返工啫，唔使搵命博嘅，多啲規矩有咩好怕，最緊要安全收工，準時回家嘛！

是咁的：鑑於近期接二連三有高齡職業司機發生車禍，為咗保障所有道路使用者嘅安全，港府正研究收緊高齡職業司機嘅體檢要求；有消息指，運輸署計劃將商用車司機嘅續牌體檢年齡，由70歲或以上降至65歲，同時收緊至一年一檢，亦要申報隱疾。嗱！係就係後知後覺㗎啦，畢竟發生咗咁多次意外，痛失咗無數條生命，血淋淋嘅教訓，先可以喚醒政府修改規例，而且家陣仲係研究階段，十畫先有一撇，就梗係唔理想啦，只係好過到家吓仲係不知不覺啫。

係咪覺得新建議總係差咁啲，未夠完善呢？港府慣常作風，做啲唔做啲嘛。眼見新建議尚有不足，有議員提出建議，話一年一檢安排只係最基本嘅要求，仲要規定有食開藥控制長期病患嘅司機，申報確認有按時食藥，同時亦要限制年長司機嘅工作時間。另外，又有老人科專科醫生認為，體檢項目亦應該涵蓋多項長者常見嘅疾病，包括認知能力、糖尿病、睡眠窒息症同關節問題等等。都啱㗎，呢啲疾病或多或少都會影響駕駛能力。

老規矩！每當有嘢要改變，總係會引嚟一啲憂慮。呢嗱！有小巴業界人士指出，現時有好多小巴司機平均入職年齡大約係70歲，唔少年長司機工作都只係過吓日辰或者賺吓飲茶錢，新建議又要一年一檢，又要申報隱疾，容乜易搞到啲司機覺得麻煩，甚至覺得被人標籤，索性退休唔撈㗎。話晒家陣運輸業界人手都唔係好充足，冇晒班高齡司機，唔夠人邊個揸車呢？上述情況，查實喺的士業界同樣存在。

業界嘅憂慮不無道理，之但係，職業司機肩負多條人命，可以話係責任重大，做多少少都係為咗保障大家安全啫。何況人上咗年紀，身體衰退有時比想像中仲要快，每年做次體檢，同時可以保障自己健康；莫講話高齡職業司機，查實普通長者都應該定期體檢。至於業界憂慮嘅離職潮問題，講真就遲早都會發生，總冇可能要求司機揸到100歲嘅；港府好應該趁此機會，向業界伸出援手，例如提供資助，協助業界改善待遇，吸引更多新人入行，咁先做到可持續發展嘛！