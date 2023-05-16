中央政府要求香港參與國家發展大局，推動大灣區的發展是一個方向。但香港與其他城市經濟分工和定位不清楚，在原來的加工貿易退潮之後，連接的性質未定，產業鏈與供應鏈的跨境建設還有待推行。現時香港的作用主要是貿易、物流的轉運，和替內地資金在海外的經營運作提供仲介服務功能。這與珠江三角洲的主要城市，無論是一線的廣州、深圳，二、三線的東莞、佛山、惠州等，尚未形成類似加工貿易的緊密跨境生產體系。由於各市發展戰略不同，亦在同一領域競爭多於合作，香港的加入，怎樣連接，頗成問題。

香港的優勢不在科研和生產，現時除空運外，物流運輸也與內地脫節。香港即使從頭趕起，也不易在廣深科研生產大發展的過程裏找到合作的定位。大灣區可能便成多元城市體的形態，消費居住、出行的連接為主，屬過境性質，不易形成經濟整合。香港當然要努力推動大灣區的發展，可是作用有限，主導力量可能更在廣州、深圳，香港只可作輔助配套。因此，香港不可能以大灣區作為本身發展的主要方向。即在大灣區內，香港的發展戰略不應是着重傳統的優勢產業，後者在國際和國內形勢變化中已趨落後，更不應擠入其他城市的優勢產業範圍，製造出過度的不良競爭。

香港相對於內地城市的優勢是國際化，是自由開放的靈活，因而在中國發展大局中，香港最能參與的是「一帶一路」戰略。在「一國兩制」體制之下，廣州千年商都，乃至泉州、澳門的歷史功能，都已轉移到香港。歷史上廣州港澳的國際化，是從傳統絲路的亞洲轉移至歐洲與美洲。今天國際形勢逆轉，香港的國際性正朝亞非轉向，這也符合國際經濟重心的區域轉移。一帶一路是國家大戰略，也從歐洲伸延至亞非，甚正走向美洲，回復明清時期國際經貿全球化模式。

在中美衝突下，香港國際發展的空間更被推往非西方的亞非拉。香港是拒絕或是全力推動，決定香港能否繼續繁華和能否有力地參與國家發展大局。無論是金融、產業、物流航空服務業，在國際形勢下，香港未來能發展優勢只會是一帶一路的範疇。一帶一路應作為香港今後發展的總綱領，按此部署，而不是三、五樣拉雜而成的發展戰略重心，相互缺乏協調、市場的關連。