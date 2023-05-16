股神巴菲特的「台灣危險說」持續發酵，迫使行政院長陳建仁、駐美代表蕭美琴跳出來洗地，強調台灣是全世界最安全、最可靠的經商據點，還說「台灣正與美國和區域夥伴合作，阻止戰爭發生」。但事實真是如此嗎？

美國歷次兵推都顯示，若介入台海戰爭，將導致美軍重大傷亡，第一島鏈甚至第二島鏈的美軍與盟軍基地將遭受攻擊，並且無法阻止解放軍登陸。而在開戰後，美軍也無法對台灣進行補給，故必須在台建立彈藥庫，讓台灣在戰事開打後獨立支撐對抗解放軍。至於區域夥伴中實力最堅強的日本，《朝日新聞》民調顯示，僅11%日本民眾支持和美軍共同對抗解放軍，56%人認為自衞隊只應限於提供後勤支援，例如燃料、食糧及醫療用品。

真實世界正在發生的是，拜美國不斷鼓吹台海即將爆發戰爭所賜，台灣今年首4月對大陸、美國與東盟的出口均大減，部分雖說和電子業去化庫存有關，但更重要的，是美國希望供應鏈盡可能減少對中國的依賴，卻並未把台灣列為「友岸外包」地區，很多原本應由台灣生產的物品，已逐步轉移到東盟，也就是說，台灣出現了資金與產業外移的現象。台灣固態電池大廠輝能便傳出大筆投資法國敦刻爾克52億歐元建廠，還被外媒宣稱輝能已經不再是一家台灣公司，儘管經濟部長王美花趕緊澄清輝能是說「不僅僅是一家台灣公司」，但廠商選擇遠離可能面臨戰爭的台灣，積極布局更安全可靠的海外，恐怕已成為未來的趨勢。

第二次世界大戰時，英、法為了躲避德軍的追擊，從敦刻爾克大撤退以保存實力。現代的輝能選擇在敦刻爾克建廠，會不會成為台灣廠商大撤退的濫觴，就看民進黨政府怎麼做了。