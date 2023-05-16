正當英國宣布將向烏克蘭提供遠程導彈，美媒忽然放出驚人消息，指外洩的美國機密情報文件顯示，烏克蘭總統澤連斯基曾私下向官員提出多項建議，包括以遠程導彈打擊俄羅斯境內目標。雖然澤氏隨即否認，反駁美國情報部門的說法是幻想，強調烏克蘭沒有人下令進攻或打擊俄領土；然而空穴來風，未必無因，種種迹象均表明，澤氏極有可能有類似想法，畢竟其性格狂妄，智商低下，說話不經大腦，也是有目共睹。

根據美媒引述外洩文件指，澤連斯基曾向官員建議派出地面部隊，佔領俄羅斯邊境城市以獲取談判籌碼；又關注烏克蘭沒有遠程導彈能攻擊俄國本土的部隊營地，建議烏軍使用無人機攻擊俄西部地區的營地。最嚇人的是，澤氏今年2月與副總理會晤時，竟建議直接炸毀向匈牙利輸送俄石油的友誼輸油管道。須知道，即使立場再不友好，匈牙利好歹是歐盟成員國兼北約成員國，炸毀友誼輸油管道勢必惹來匈牙利反彈，其他歐盟及北約成員國也不好默不作聲，只會教美、法、德等強國難堪。

話說回來，偷襲敵軍大後方甚至直擊敵方本土，是戰爭中常見做法，澤氏有此想法不足為奇，然而在俄烏戰爭中，這做法顯然不智。首先，除非是飽和轟炸，否則僅憑小量遠程導彈，成功打擊俄國本土戰略目標的機率不大，畢竟俄軍的S500防空系統也不是吃素的。不過，戰略目標是難以擊中，倒是有可能擊中城市、民居等防禦相對薄弱的地點。相反，俄羅斯城市一旦被攻擊，極有可能激起俄國人的憤怒，反過來為普京掃除障礙，促使俄國上下一心，勢要打贏這場戰爭。須知道，俄羅斯人民目前尚未團結，國內反戰聲音激烈，甚至有很多新徵召的士兵不願戰鬥，未打先降，烏軍的反攻才會如此順利。若俄軍人人化身死士，必教烏軍吃不了、兜着走。

其次，俄烏戰爭變成「白刃戰」、「絞肉機」，令莫斯科大為頭痛，急欲動用大殺傷力武器例如戰術核武，來扭轉形勢，卻正愁沒有藉口。假如烏克蘭以遠程導彈攻擊俄國本土並導致平民巨大傷亡，莫斯科便能以衞國為由動用戰術核武了。須知道，俄軍尚未動用戰術核武並非恐懼英、美介入，反正即便普京用核武炸平基輔，華盛頓也不可能「核平」莫斯科；惟考慮到國際關係，克宮始終要顧及使用核武的正當性。

再者，烏軍本身沒有遠程導彈，需別國提供。假如澤氏以遠程導彈攻擊俄國本土，造成平民傷亡，就是陷供應國於不義，這也可能是美國未向烏軍提供遠程武器的原因。反過來說，美國不提供遠程武器，某程度上也印證了外洩文件的真偽；姑勿論澤氏有沒有這樣的想法，至少美國情報部門確信是有的。那麼，誰會冒着被軍事報復的風險來挑釁俄羅斯呢？說到底，俄軍再不濟，普京依舊手拿數千枚核武。現階段，最頭痛的必然是辛偉誠了。