正論：全面擴大搶人才　本地飯碗難兼顧

政府昨日公布擴大「人才清單」，將原有的13項專業增加至51項，涵蓋9個行業領域，包括創意產業、發展建造、醫療服務、創新科技及海事服務等，即時生效。在移民潮愈演愈烈、人口嚴重老化、本地勞動力減少之際，港府加大力度搶人才無可厚非，但如何留住本地人才、兼顧本地勞工飯碗同樣重要。

勞福局局長孫玉菡表示，「人才」最起碼要有大學畢業及一定工作年資，冀一年最少吸引3.5萬名專才來港工作不少於12個月，並強調相關計劃主要是提供入境便利，來港工作的牌照及要求不會同步放寬。以醫療服務方面為例，當局冀引入非本地培訓並符合本港註冊資格的醫生、牙醫、護士及中醫師、藥劑師等。又如發展建造方面新增專業，包括建築專才、土木結構工程專才、屋宇裝備工程專才等合共11項專業，強調都是業界反映非常缺人的專業；創新科技方面，增加的專業則包括資深人工智能專家、資深軟件專家等。

無可否認，移民潮不僅令港府稅收大減，更令勞動力出現斷層。現屆政府首份《施政報告》亦承認，本港去年已流失14萬勞動人口，再不加緊填補缺口，競爭力勢必無以為繼。今次擴大人才清單，不少都是有的放矢，例如引入更多海外醫護人才便非常符合本港利益，怕只怕醫醫相護問題根深柢固，港府一面拆牆鬆綁，業界一面加建圍欄，結果又是勞而無功罷了。

然而，清單部分範疇卻難免有惹人質疑之處，例如發展建造方面，最缺的是前線建築工人，反而上層的建築師、土木結構工程師等等，每年多所大學都有供應，連這些方面都引入人才，對本地畢業生會否構成惡性競爭，不言自明。再說，港府言必稱搶人才，但事實搶來的人才絕大部分來自內地，對香港國際化城市的定位並無提升。「高端人才通行證計劃」便是很好的例子，孫玉菡聲稱反應熱烈超出預期，然而數字顯示，截至今年2月，「高才通」一共批出了8,797份申請，當中95%都是來自內地，來自其他地區的申請人之中，不同地區各佔最多1%。從申請人背景單一可見，有關計劃對提升香港國際化的作用不足，同時反映香港對國際人才亦欠缺吸引力。

更不必說，創意產業方面新增男女主角配角、電影作曲填詞人等，分項如此仔細，實在很難不令人質疑，是否為某些心儀人選量身訂造？何況過去經常有內地明星透過優才計劃來港，最終都只是以香港為踏腳石，方便進出外國而已，並沒有留港作出貢獻，今次會否也是一樣，市民心中有數。

誠然，搶人才對提升本港競爭力非常重要，港府推出更多便利措施，沒有人會反對，但同樣重要的是留人才。港府至今沒有任何針對遏止移民潮的優惠措施出台，部分權貴更擺出「好行夾唔送」的嘴臉落井下石，益發令部分香港人心淡。遑論開放更多渠道讓外來人才來港，必然會搶去本地打工仔飯碗。如何兩相兼顧，以免顧此失彼，在在考驗執政者的智慧。