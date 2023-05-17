功夫茶：餵鴿重罰十萬蚊　最怕執法慢吞吞

香港除咗鼠患、蚊患、野豬為患之外，其實野鴿為患亦相當嚴重，有些地方甚且已然成災！有電視台曾經拍攝過元朗、佐敦區大群野鴿為患嘅情況，佢哋一飛蔽天，落地一大群就「密鋪平面」，路人都難以穿過，認真誇張！

之所以會有野鴿氾濫成災，皆因有市民「好心做壞事」，愛心爆棚日日攞一大袋麵包碎、米飯撒喺公眾地方餵飼佢哋，即使畀食環署偶爾檢控都冇有怕。野鴿雖不至於危害人類，但佢哋遺下大量鴿屎，卻構成公共衞生問題，除咗影響市容、滋擾市民，更加增加禽流感和寄生蟲傳播等潛在風險。

嗱！政府去年修例，將《野生動物保護條例》所訂嘅禁餵區範圍，由2022年12月31日起，擴展至覆蓋全香港，以加強遏止餵飼野生動物，包括猴子、野豬和麻雀等，但偏偏餵飼野鴿並不受條例所禁。官僚訂立政策經常思慮不周，此又一實例！眼見野鴿呢度有、嗰度有，梗有一群喺左近，滋擾民生，更構成公共衞生問題，若然野鴿圍城，連高尚住宅區如西半山都野鴿成群，小葵花鳳頭鸚鵡一隻都唔見，咁就大鑊！

當局或許知失策，是以擬修例禁止餵飼野鴿，建議喺《野生動物保護條例》列明，任何人除咗不得餵飼野生動物外，也禁止餵野鴿。此外，另倡提高條例嘅最高罰則，由現時罰款一萬個大洋，大幅調升至罰十萬個大洋及監禁一年。當局計劃於今年第4季向立法會提交草案，若修例獲通過，將於明年第3季全面生效。

各位，現時街上仍不時見到有人以麵包碎等食物餵飼野鴿。有市民表示，餵飼者以長者為主，認為罰款金額太高，建議當局從宣傳教育入手，另應杜絕野鴿繁殖。亦有市民指出，提高罰則要配合當局嘅執行力，例如要派員加強巡查，否則效用不大。功夫茶幾時都認為，治亂世用重典；依家要杜絕「愛心爆棚」嘅市民餵飼野鴿，唔用重罰靠講耶穌冇可能會掂！由一皮嘢倍增至十皮嘢仲有可能監禁一年，嗱！若當局執法到位，功夫茶相信應冇乜人會咁偉大，為鴿「壯烈犧牲」到唔見大疊銀紙仲要痛失自由啩？

徒法不能自行，有法可依又唔執行即係廢！所以立咗法就要勤執法，切勿慢吞吞唔嗲唔吊，咁即使提高到20皮罰款及監禁3年都係口水多、無尿屙，嘥氣！當局又計劃引入5,000元嘅定額罰款制度，同時訂明漁護署署長可授權任何公職人員行使條例相關嘅權力。賞一人而天下知所從，罰一人而天下知所避。講來講去，最重要就係認真執法，唔好乜都側側膊、唔多覺！否則，再多嘅修例到頭來又係自欺欺人得個吉！