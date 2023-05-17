世界視線：華府現財政危機　兩黨演政治鬧劇

歷史上美國國會是非常小心管控政府債務的，為了支持加入第一次世界大戰，於1917年建立了債務上限制度。可惜美國政府不斷窮兵黷武，今年1月美國已經達到31.4萬億美元的債務上限，但政府4月尾還有2,500億美元的特別經費作周轉，財長耶倫聲言6月1日就是生死線。

解決的方法是國會再通過提高債務上限，自上世紀60年代以來已經歷了78次，上次是2021年，程序是先由眾議院制訂通過新法案，再經參議院審議通過，然後由總統簽字確認。共和黨眾議員認為拜登政府再一次要求提高債務上限，卻在不少錯誤項目上大灑金錢，故此建議今次通過的條件，是規定在未來10年內要減債4.8萬億美元。拜登則企硬拒絕，目前兩黨仍無法達成共識。

政府面臨破產的嚴重性，可參考2011年的同樣情況，當時民主黨奧巴馬政府在72小時內要面臨宣布財政上無法支付及面臨崩潰，美國股市在兩黨達成決議提高債務上限前大跌15%，美債一度失去AAA信用評級，導致債券市場恐慌使政府損失達一萬億美元。前車可鑑下，明顯兩黨不會想歷史重演。不過，當時奧巴馬政府被迫接受「2011年財政預算控制法案」，承諾10年內達到1.5萬億美元財政盈餘，或至少削減1.2萬億美元開支，如今共和黨是故技重施。

拜登政府拒不接受建議，認為共和黨此舉是一種政治勒索，目的是使拜登早前通過的大搞基建增加就業以及發展綠色能源，難以提供充分的財政支持。他認為，國會應該先決議提高債務上限以防政府破產，然後慢慢商量如何增加收入、削減財政開支及赤字問題。況且，美國近年財政赤字及債務急升的罪魁禍首，是特朗普任總統時大幅削減富人稅，使政府收入大減，拜登不能犧牲中下階層來繼續維護富人。

若認真參考2011年的事例，美國若不改變霸權主義路線損耗國力，政府如何可以不繼續債台高築下去？兩黨其實都是在做騷演戲，目的是打擊對方，為明年的競選添柴加火，爭取各自選民的支持。共和黨就是要醜化民主黨大搞赤字預算浪費公帑，民主黨則攻擊特朗普過去大減富人稅導致政府入不敷支，提醒選民要制止特朗普回朝。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻