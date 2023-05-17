對俄羅斯、美國、歐盟、北約及整個西方世界而言，烏克蘭總統澤連斯基都是一個很難纏的人物。這是因為在俄烏戰爭中，澤連斯基明明知道自己不過是美國的傀儡，美國在拿烏克蘭的國土、國家命運和烏克蘭人民當槍使、當炮灰，但他又極不甘心當扯線公仔，總要表現出很「獨立自主」的樣子，總要擺出對美國西方並不巴結、要這要那的樣子，總要顯示一下自己很有雄才大略、有高招奇藝能打敗俄羅斯的樣子。

日前美國《華盛頓郵報》再爆料，美國機密情報文件指出，澤連斯基曾經私下向官員建議，佔領俄羅斯邊境城市以獲得對俄談判籌碼，炸毀通向匈牙利輸送俄羅斯石油的管道，使用遠程導彈打擊俄羅斯境內目標。據悉，五角大樓「未對這些情報的真實性提出異議」。

澤連斯基想用這些狠招打敗俄羅斯並不奇怪，問題是憑烏克蘭的力量很難達到目的，如果硬幹蠻幹，只能招致更慘重的失敗、招致俄羅斯更兇猛的打擊，這些事只有得到美國的支持援助才能幹成，然而，美國和西方出於自己的戰略利益考慮，一時半刻不會這樣幹，澤連斯基就十分惱怒和不滿。他一向認為，烏克蘭是在為美國和歐洲與俄羅斯作戰，因此美歐應無條件、無止境的軍援、經援烏克蘭。美歐稍有怠慢和猶豫，或質量數量未滿足索求，澤連斯基就會大發牢騷甚至開罵，對拜登總統也沒少發脾氣。因此，美媒報道形容，這些新的洩密文件顯示，澤連斯基是一位具侵略本能的領導人。然而，美歐要拿烏克蘭當槍使，用自己付出最小的成本達到「大國戰略競爭」目的，就只能盡量忍受澤連斯基的難纏和狂妄自大。

對與俄烏之戰毫無關係、一貫主張勸和促談的中國，澤連斯基也曾學着美國的腔調，煞有介事、疑神疑鬼地暗示中國會出手軍援俄羅斯，他還威脅「中國要承擔後果」。以澤氏的脾性，今後形勢的發展，他有可能會纏上中國。