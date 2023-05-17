七大工業國集團（G7）領導人峰會即將舉行，有指美國全力施壓，勢要在開幕的領袖會議上發表一份關於中國在全球各地「使用經濟脅迫」的聯合聲明。然而，先行召開的G7財長會議剛結束，會後發布的聯合公報卻隻字未提中國，反而美債違約風險卻成席上話題。聯合公報雖無直接指出美債違約，但提出明確警告，必須提高警惕。

很明顯，歐洲國家不願選邊站隊，不願針對中國，美國原以為聯合德國、法國、意大利齊聲譴責中國的如意算盤必定打得響，到頭來竟然事與願違，在財長會議先敗一仗。至於歐洲領袖最終會否如美國所願，指摘中國使用經濟脅迫？可以斷言也是失敗居多。

皆因歐洲經濟實在疲不能興，對中國的依賴愈來愈深。僅法國總統馬克龍，除了強調歐洲外交必須獨立自主、不應介入台海問題外，最近更宣布，一家中國新能源企業將與法國企業在法國北部港口城市成立鋰電池合資工廠，總投資額達到15億歐元，中法經貿合作進一步深化。

德國則一再表明無意跟中國脫鈎；意大利雖有意退出一帶一路，但據稱中方正積極談判，可能有轉圜餘地。總而言之，歐洲不再盲目跟隨美國指揮棒起舞已是不爭的事實，反而因為俄烏戰爭一役，清楚看見美國自私自利的真面目，益發加深走自主道路、謀求自身利益的決心。此消彼長，美國的反華大戲愈演愈力不從心，中國則丟掉幻想，全力加強與歐洲合作，加上與東盟、金磚國家、中東以至中亞國家關係愈趨密切，成為足以抗衡美西方的新興力量，全球經濟增長也愈來愈倚重這些國家。美國即使與英國、加拿大、日本抱團取暖，亦不足以改變東升西降的潮流大勢。