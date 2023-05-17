武力統一台灣，是內地網絡的熱門話題，以往只容許網民支持，不容許反對，你要是提出反戰聲音，很快會被刪貼。這種現象最近改變了，據說內地擴大了言論空間，武統台灣成為開放議題，支持與反對者各言其是，部分反戰貼文言論大膽，說：「誰選擇在這個時候開打，誰就是傻子」，即使如此直言無諱，仍然能夠在網絡上「生存」。

有評論者指出，武統議題全面開放，正反論點可以盡情表達，反映出北京改變了態度，不再急於統一台灣。這種觀點在我看來，亦對亦不對。熟悉本欄的讀者都知道，筆者多番強調，現任的中國領導層熱愛和平，除非情勢危急，被逼得無可轉圜，否則絕不會輕易揮軍台海。退一步說，哪怕當真對台用兵，也不會在2025年之前。解放軍海上作戰部隊的整編，最快要在2025年才完成，別的不說，單計第3艘航母「福建號」，就在2025年前都不可能入列。台灣正對福建省，解放軍一旦兵臨台島，「福建號」必然是牽頭艦隻之一，它尚未整裝完成，攻台之戰便不容易開展。

況且，即使第3艘航母正式入列，也不代表大陸要武統台灣。近年中國已透過多種方式，向外傳達出和平信號，有時甚至不惜借助外人之口。2021年10月由俄羅斯總統普京開腔；同年11月，再由美國前國務卿基辛格接力。兩位中國老朋友的看法異曲同工，都是告訴你，北京不打算武統台灣，基辛格說最少10年內不會，普京則認為可能永遠也不會，不是解放軍沒此能耐，而是根本沒有使用武力的必要。

北京並不想打仗，但是近期網絡上的主戰聲音卻十分熾烈，為了平衡正、反兩方的意見，因此相信官方是特意將部分反戰的言論釋放出來。